Конфликт Павличенко и Демченко. Что говорит президент Наталья Гарт

Но и полностью обвинить нельзя. А видео с неизвестным веществом и провокацией против лидера сборной России — это бред. Не может быть.

Сегодня, 11 апреля, состоится экспертный совет, который даст оценку выступлению наших саночников в прошедшем сезоне. Накануне лидер сборной Семён Павличенко в интервью «Чемпионату» обвинил главного тренера Альберта Демченко в злоупотреблениях, махинациях и аморальном поведении. Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт поначалу отказалась комментировать слова Павличенко, сославшись на занятость и нежелание разбирать сплетни.

Но корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов был настойчив, и к вечеру Наталья Сергеевна согласилась на интервью.

«Оскорблять спортсменов недопустимо. Демченко было на это указано»

— Павличенко говорит, что неоднократно рассказывал вам о фактах, изложенных в его интервью. Например, как Демченко общается со своими спортсменами, строит взаимоотношения в коллективе. Было такое? — Первый раз на эту тему мы поговорили (задумывается)… Я уже не помню, если честно, когда это было. До сезона или сезон уже начался. Честно, не помню. Он приехал ко мне в офис, и мы достаточно хорошо, по-дружески, поговорили. Павличенко поднял некоторые вопросы, которые касались только личных взаимоотношений с Демченко. Семён был очень недоволен, что в составе сборной нет его личного тренера Эдуарда Вячеславовича Бурмистрова . К сожалению, сказывается недостаток ставок в министерстве спорта , в ФГБУ ЦСП (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России»).

У нас есть спортсмены, которые недавно завершили карьеру. Чтобы их не потерять, главный тренер привлекал их к работе со сборной. Саночников в мире очень мало. Мы хотим удержать их, чтобы они передавали свои знания следующим поколениям. В сборной не было столько мест. Бурмистров опытный тренер, но наша позиция — личные тренеры должны тренировать на местах, выращивать молодое поколение и передавать спортсменов в сборную. Там уже свои специалисты. В санном спорте большая нехватка кадров. Это правда. Павличенко эту проблему озвучил. Мы поговорили. К сожалению, не было возможности поставить Бурмистрова на ставку. В сборной есть главный тренер, должна существовать единая линия, которую он намечает. Все остальные должны единогласно работать. Не думала, что конфликт выльется в то, что сейчас происходит. Какое я должна была принять решение? Поменять тренера в олимпийский сезон? Никто бы этого не одобрил. — Павличенко утверждает, что вы говорили не только об этом. — Вы имеете в виду что? Просто скажите, я уже не помню, что там было в интервью. Я его быстро прочитала.

— Я имею в виду запрет на использование и тестирование саней, произведённых Бурмистровым. — Не помню, чтобы ставились такие запреты. Сани должны соответствовать всем техническим нормам. Есть правила: в них не должно быть запрещённых элементов. Я не утверждаю, что в санях других тренеров они могут быть. Нет такого. Сани закупаются на бюджетные деньги и принадлежат сборной. Странное деление: это мои сани, это не мои. Есть тренеры-механики сборной, которые дорабатывают сани, подгоняют их под спортсмена. За Татьяну Иванову , например, отвечает Васин. Он точит сани, настраивает их на каждую гонку. Его сани — это значит, что он за них ответственен. — Так или иначе, конфликт возник из-за саней, а не из-за ставки. — Нужно было, я не знаю… Павличенко же поехал на санях Бурмистрова на Олимпиаде? — Он объясняет это так: ему не хватило времени протестировать сани Бурмистрова из-за запретов Демченко. В то же время свои сани Альберт Михайлович у спортсмена забрал. Плюс есть ещё история про подмену саней. — Ну да, я сейчас вспомнила. Здесь не было злого умысла. На самом деле Альберт желал для Семёна лучшего. Когда спортсмен добивается результата, в первую очередь хвалят главного тренера. Никогда не поверю, чтобы Демченко подсовывал Павличенко какие-то негодные сани. Этого быть не может, все понимают — первым за это получит главный тренер. Наверняка Демченко думал, что сани, которые настроил он, лучше. Каждый тренер думает, что он сделает лучше, чем другой. Они специалисты, болеют санями. Кажется, что делал для человека всё лучшее. Но, к сожалению, не всегда это расценивается правильно. Я Семёна тоже пыталась убедить, что Альберт ему не враг и никогда не желал ему зла. Тем более не желал проиграть — это абсурд. Понятно и отношение Семёна к Бурмистрову, который его растил с детства. Желание быть рядом со своим тренером вылилось в неприязнь к главному тренеру сборной.

Демченко тоже, видимо, не всегда был сдержан. Нужно понимать, это очень нервная работа — от неё зависят результаты команды. А результаты по сезону были хорошие. Неудачно выступили на Олимпиаде, но тому есть объяснение. Например, не поехала Татьяна Иванова, её не пустили. Роман Репилов в эстафете приехал первым, и если бы сюда добавить Иванову, — была бы медаль. Иванова завоевала золото в предыдущем сезоне на этой трассе. Были все основания полагать, что она и на Играх взяла бы медаль. Тогда, скорее всего, не было бы сейчас негатива вокруг сборной. Когда есть результаты, всё это полегче воспринимается, а любой конфликт решается дружелюбно. — Как вы думаете, Альберт мог нецензурно и неприлично шутить о личной жизни Павличенко или других спортсменов, как-то оскорблять их? — Ни разу не слышала такого от Демченко. При мне он, может быть, так не выражается. Но в целом это недопустимо. В этом я Альберта Михайловича не поддерживаю. Ему было на это указано. Может быть, это всё из-за нервов. Или из-за усталости.

Был тяжёлый сезон, проблемы с МОК, когда отбирали сочинские медали. Нервозность присутствовала в сборной ещё из-за этого. Но в любом случае такое поведение недопустимо. Менеджеры команды должны подавать пример и устанавливать рамки личного общения, за которые нельзя выходить. Здесь я Демченко не поддерживаю. Если такое действительно было, то очень жаль, что я не уследила.

«Видео с неизвестным веществом? Это какой-то бред»

— Прокомментируете видео, на котором, по утверждению Павличенко, брат Демченко рассыпает неизвестное вещество на санную трассу? Спортсмен опасается за свою жизнь. — Мне слабо верится, что такое могло произойти. — Это видно на видео. — На видео видно, что идёт человек. Опять же, кто может доказать, что это за вещество? Что оно делает, разъедает лёд? Я, если честно, не поняла, что это такое. Явно есть какой-то монтаж. — Там два ролика. — Да, их можно склеить, вы же понимаете. — Я объясню. Первый ролик — это запись с монитора камер наблюдения, где видно мужчину, совершающего характерные движения рукой. — Не знаю, лица брата Демченко там не видно. Не представляю вообще, что это. — Второй ролик — это живая съёмка, на которой работники трассы руками собирают с поверхности трассы некое вещество. Это не похоже на снег, скорее на какой-то порошок. — В современных условиях очень легко сделать такое видео. Не знаю, кому это надо и зачем. Страшно предположить, что Семёну кто-то мог такое сделать. Я не верю в эту историю. Это какой-то бред.

«Уход Демченко станет для санного спорта большой утратой»

— Недавно состоялся тренерский совет. Восемь человек проголосовали за вотум недоверия Демченко, двое воздержались, ещё двое выступили против. Как вы расцениваете такую поддержку главного тренера сборной России по санному спорту? — Это очень неприятно. Тренерский штаб должен быть дружным. Я приму решения, которые позволят нам дальше развиваться, а не стагнировать, деградировать. Найду решение, которое позволит нам идти дальше и давать хороший результат в санном спорте. — Вы рассматриваете вариант отставки Альберта Демченко? — Я бы не стала говорить такие громкие слова. Ни к чему отставка. Контракт срочный, ставки утверждают ежегодно. — Существует письмо за подписью всех 18 членов сборной в министерство спорта. В нём высказано недовольство и описание конфликта с главным тренером сборной. Вы будете это учитывать при принятии решения? — Да, конечно. Это всё учитывается. Естественно. — На это письмо из минспорта спортсменам ответили, что министерство не принимает решения о назначении или увольнении тренера, а только утверждает или нет решение федерации. — Да, конечно. У нас в федерации я стараюсь решения принимать коллегиально. Всегда были доверительные, дружеские отношения со всеми членами президиума, тренерами. Мне очень жаль, что произошел такой конфликт. Возникло недопонимание между тренерами и спортсменами. Но мне хочется, чтобы спортсмены были в хорошем настроении, чтобы у них имелась внутренняя гармония. Без этого невозможно достигать хороших результатов. Я буду стараться вернуть прежнюю атмосферу в команду. В то же время обидно за Альберта Михайловича. Таких специалистов в России не просто единицы, по пальцам одной руки. Считаю, его уход станет для санного спорта России большой утратой.

— Какие аргументы вы собираетесь использовать на экспертном совете, если будете защищать Демченко? — Передо мной не стоит задача кого-то защищать. Моя задача сделать спорт успешным, понимаете? Если что-то пошло не так, нужно корректировать ситуацию. Я могу своё личное мнение попридержать, если это касается общественных интересов. В первую очередь меня заботит развитие нашей федерации в целом. Надо будет скорректировать состав тренерского штаба. Ввести новые механизмы, которые позволят поддерживать планку на достигнутой высоте.

У нас были очень успешные сезоны, в этом большая заслуга Демченко. Но нужно понимать, что главный тренер должен быть психологом, чувствовать эту атмосферу. Очень сложно всё это объединить в себе. Он лучший специалист в санях. Нельзя его полностью обвинить или полностью оправдать. Когда люди ругаются, есть правда и у одной, и у другой стороны. Я должна как-то их рассудить, чтобы сборная могла продолжить работать. А отстаивать или обвинять кого-то не входит в мои задачи. — Вы считаете уместным поддерживать тренера, против которого высказался весь состав сборной? Против которого писали письма в минспорт и против которого выступает большинство тренерского совета национальной сборной? — Они высказываются не в том плане, что он плохой специалист. Никто даже не мыслит, что Демченко может уйти из саней и перестанет учить других прохождению трассы. Есть незаменимые навыки, очень тяжело найти специалиста такого уровня. В чём-то Альберт не услышал кого-то, в чём-то даже несколько раз. Но это разные вещи. Демченко — первоклассный специалист. Я бы хотела, чтобы в нашей сборной был такой человек. Терять его невообразимо.