Шлеменко мог провести бой в Bellator, но он не состоялся из-за отказа соперника

"Мой менеджер Алексей Жернаков постоянно на связи с Bellator, пытаемся добиться [боя], — сказал Шлеменко. — Даже был соперник, но он как-то сам по себе отошел в сторону. Если честно, вот взял бы Bellator да уволил бы меня, я бы только обрадовался. Но они не хотят".

Шлеменко в октябре прошлого года уступил бойцу из Нидерландов Гегарду Мусаси решением судей. Впоследствии команда россиянина подала апелляцию на работу судей, однако она была отклонена.

Всего на счету российского бойца, который был чемпионом Bellator, 56 побед и десять поражений.