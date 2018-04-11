Спортдайджест: октагон для Мейвезера и женский бокс по-алжирски

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира спорта.

В пустыне Сахара продолжается самый престижный и экстремальный марафон де Сабль. Второй этап — и вновь выиграла россиянка Наталья Седых

39 километров по раскаленным пескам она преодолела почти на 10 минут быстрее своей главной соперницы — американки Магдалены Булет. Хотя организаторы забега и оштрафовали Седых на несколько минут за нарушение правил безопасности, Наталья сохранила за собой лидирующую позицию. Впереди еще четыре сложнейших этапа. А согласно статистике до финиша добираются далеко не все участники.

Соперникам запретят наносить удары ногами, локтями и коленями. При этом разрешат бросковую технику во время клинча. Бой продлится максимум пять пятиминутных раундов.

Появились и первые сообщения о возможных гонорарах. Например, Мэйвезер за дебют в UFC получит 300 миллионов долларов — при том, что за победу на Макгрегором на ринге он заработал в три раза меньше.

Бокс сегодня главное увлечение и алжирских девушек. Первый женский чемпионат страны собрал рекордное количество участниц. Что любопытно, уже на следующий день после чемпионата количество девушек на тренировках по боксу увеличилось чуть ли не вдвое.

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