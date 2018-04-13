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Филлип «Си Эм Панк» Брукс сразится с Джексоном на UFC 225 в Чикаго 9 июня
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Филлип «Си Эм Панк» Брукс сразится с Джексоном на UFC 225 в Чикаго 9 июня 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Vringe.com
Официально назначен бой на UFC 225 в Чикаго между 33-летним Майком Джексоном и 39-летним уроженцем этого города Филлипом Бруксом, известным под псевдонимом «Си Эм Панк». Поединок состоится 9 июня этого года. Об этом сообщает «твиттер» UFC.
Брукс прославился, выступая в различных федерациях рестлинга, и прежде всего в самой крупной из них — World Wrestling Entertainment (WWE). Филлип отлично работал на микрофоне и показывал техничный рестлинг, в итоге став одним из самых популярных рестлеров среди зрителей и получив немало различных титулов. В 35 лет Брукс ушёл из компании и через некоторое время объявил о желании выступить в UFC. Первый поединок Филлипа прошёл 10 сентября 2016 года на UFC 203, где он проиграл Мики Галлу в первом раунде, сдавшись после болевого приёма.
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