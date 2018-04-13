Филлип «Си Эм Панк» Брукс сразится с Джексоном на UFC 225 в Чикаго 9 июня

Официально назначен бой на UFC 225 в Чикаго между 33-летним Майком Джексоном и 39-летним уроженцем этого города Филлипом Бруксом, известным под псевдонимом «Си Эм Панк». Поединок состоится 9 июня этого года. Об этом сообщает «твиттер» UFC.

Брукс прославился, выступая в различных федерациях рестлинга, и прежде всего в самой крупной из них — World Wrestling Entertainment (WWE). Филлип отлично работал на микрофоне и показывал техничный рестлинг, в итоге став одним из самых популярных рестлеров среди зрителей и получив немало различных титулов. В 35 лет Брукс ушёл из компании и через некоторое время объявил о желании выступить в UFC. Первый поединок Филлипа прошёл 10 сентября 2016 года на UFC 203, где он проиграл Мики Галлу в первом раунде, сдавшись после болевого приёма.