Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в легком весе

В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Нурмагомедов поднялся на восьмую строчку.

Напомним, 8 апреля в Бруклине на турнире UFC 223 Нурмагомедов победил Яквинту в 5-раундовом поединке за звание чемпиона организации в легком весе. 29-летний россиянин стал первым российским чемпионов UFC в истории.