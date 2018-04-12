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Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC
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Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в легком весе 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал первым номером UFC в легкой весовой категории, сообщает пресс-служба организации. Следом за за ним расположились Конор Макгрегор, Тони Фергюсон, Эдди Альварес, Эдсон Барбоза, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Кевин Ли, Нейт Диас, Майкл Кьеза и Эл Яквинта.
В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Нурмагомедов поднялся на восьмую строчку.
Напомним, 8 апреля в Бруклине на турнире UFC 223 Нурмагомедов победил Яквинту в 5-раундовом поединке за звание чемпиона организации в легком весе. 29-летний россиянин стал первым российским чемпионов UFC в истории.
Спорт-Экспресс: последние новости
Звезда UFC рассказала в подробностях, как в 14 лет стала жертвой группового изнасилования Нурмагомедов - Яквинта. Разность ударов - 179:25 Отец Нурмагомедова: "Когда Хабиб приедет, зарежем два бычка, несколько барашков и будем праздновать"
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