Иван Штырков встретится на ринге с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом

Российский боец смешанных единоборств ММА Иван Штырков примет участие в боевом шоу вместе с Александром Емельяненко . Россияне сразятся на ринге с соперниками из Бразилии.

На площадке КРК «Уралец» 5 мая пройдет 10 поединков с участием 20 бойцов из России, Хорватии и Бразилии. «Уральский Халк» Штырков встретится с Джеронимо Дос Сантосом.

«Дос Сантос — это большой парень, он где-то 130 кг, 190 см — таких я люблю. Два крайних боя я провел в полутяжелом весе — хотелось понять, как себя чувствую в этой весовой категории. Здесь буду драться в «тяжах». Это такой своеобразный вызов самому себе. Можно будет оценить прогресс за последние полтора года, что прошли после боя с Бикфутом. Думаю, будет интересно и мне и зрителям», — рассказал Штырков в интервью изданию Спорт Экспресс.

Боец выступит в совместном турнире с Александром Емельяненко 5 мая