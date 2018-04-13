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Иван Штырков встретится на ринге с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом
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Иван Штырков встретится на ринге с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом 

Overtime.life 3 часа назад
Фото: Overtime.life
Российский боец смешанных единоборств ММА Иван Штырков примет участие в боевом шоу вместе с Александром Емельяненко. Россияне сразятся на ринге с соперниками из Бразилии.
На площадке КРК «Уралец» 5 мая пройдет 10 поединков с участием 20 бойцов из России, Хорватии и Бразилии. «Уральский Халк» Штырков встретится с Джеронимо Дос Сантосом.
«Дос Сантос — это большой парень, он где-то 130 кг, 190 см — таких я люблю. Два крайних боя я провел в полутяжелом весе — хотелось понять, как себя чувствую в этой весовой категории. Здесь буду драться в «тяжах». Это такой своеобразный вызов самому себе. Можно будет оценить прогресс за последние полтора года, что прошли после боя с Бикфутом. Думаю, будет интересно и мне и зрителям», — рассказал Штырков в интервью изданию Спорт Экспресс.
Боец выступит в совместном турнире с Александром Емельяненко 5 мая
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