Сделает выводы? Превью главного на UFC on Fox 29

14 апреля 2018 г., «Gila River Arena», Глендейл, штат Аризона, США UFC ON FOX 29 Несмотря на то, что главные события в лёгком весе UFC произошли на прошлой неделе, когда Хабиб Нурмагомедов завоевал полноценный чемпионский пояс, и теперь очень ожидаются его поединки с Тони Фергюсоном Конором Макгрегором , в дивизионе до 70 кг есть и иные бойцы, приковывающие внимание. Речь идёт о Дастине Порье и Джастине Гэтжи . Именно они возглавят турнир UFC on Fox 29.

Порье и Гэтжи, занимающие пятую и шестую позиции в рейтинге соответственно, — ребята яркие и зрелищные, поэтому есть все предпосылки увидеть яростное противостояние. Но перед этим в клетку выйдут бывший «временный» чемпион в полусреднем весе Карлос Кондит и Алекс Оливейра , поэтому, давайте с них и начнём разговор.

Поединок в полусреднем весе — до 77 кг Кондит брал перерыв в выступлениях с августа 2016-го, когда уже в первом раунде был вынужден сдаться, оказавшись пойманным на удушающий приём Дэмианом Майя. Вернулся в дело «Прирождённый убийца» в конце прошлого года, разделив октагон с Неилом Мэгни. Нельзя сказать, что Карлос выглядел прямо плохо, но всё-таки чувствовалось, что ему нужно некоторое время, чтобы втянуться, а также не хватало активности, если рассматривать весь бой в целом.

Ну и главная ахиллесова пята американца в виде защиты от тэйкдаунов вновь дала о себе знать, ведь Кондит позволил сопернику шесть раз себя повалить. В общем, вышло так, что в совокупности Мэгни сделал для победы больше и добыл её единогласным решением, а Карлос впервые в карьере потерпел третье поражение подряд. Сейчас «Прирождённый убийца» находится на 12-й строчке рейтинга, и победа нужна ему как воздух, если он планирует хотя бы удерживаться в топ-15.

Изначально Кондит должен был биться с «Бессмертным» Мэттом Брауном, но последний порвал связки колена и выбыл. Кстати, поединок этих бойцов срывается уже второй раз, поскольку впервые они должны были встретиться в 2013-м, но тогда Брауна сняли из-за травмы спины.

Карлос Кондит

На замену Мэтту выйдет бразилец Алекс «Ковбой» Оливейра, который своё боевое прозвище получил не случайно: он на самом деле ездил на быках и участвовал в родео. Алекс выступает в ММА с декабря 2011-го, а с марта 2015-го дерётся под баннером UFC, где на данный момент набил рекорд 7-3. Проигрывал «сабмишенами» Жилберту Бёрнсу и Дональду Серроне, выигрывал у Уилла Брукса (ТКО 3) и Райана Лафлэра (КО 2).

В декабре прошлого года на UFC 218 «Ковбой» встретился с Янси Медейросом, и они устроили самое настоящее побоище. Это была битва характеров, из глаз летели искры. Оба попадали, пропускали, падали в нокдауны, но проявляли упорство и стойкость. В конечном счёте, в 3-м раунде Янси сумел финишировать бразильца техническим нокаутом. Оба заслуженно получили тогда по $50 000 за «Бой вечера». Такие триллеры не забываются, поэтому если вы — любитель зрелища и рубок, то обязательно посмотрите. К слову, Медейрос–Оливейра стал лучшим боем 2017-го года по версии телеканала ESPN.

Что собой представляет Карлос в плане бойцовских качеств, знают все. Отличный ударник, имеющий в арсенале руки, ноги, колени, локти. Выносливый, очень опытный. Хорошая комбинаторика. Кроме того, «Прирождённый убийца» опасен по части «сабмишенов». Но слабое звено — защита от переводов вниз, составляющая только 38%.

Алекс Оливейра

Оливейра — универсал. Алекс подвижный на ногах, может жёстко ударить (из 18 побед 11 КО/ТКО). Но действует в основном размашисто и нередко низко держит руки, частенько ввязывается в размены. Не всегда готовит атаки и местами начинает серии с дальней руки.

Кондит слишком опытен, поэтому не должен пропустить что-то фатальное и уйти в нокаут, а в остальном он, по всей логике, сумеет переигрывать в стойке менее собранного и порой бесшабашно действующего соперника. Единственное — бразилец неплохо переводит, но в отличие от того же Мэгни, который является откровенно большим полусредневесом, уступает Кондиту в росте на 8 см (хотя, у Оливейры при этом на 6 см длиннее руки).

Пожалуй, Кондиту должно быть проще защищаться от тэйкдаунов, учитывая, что оппонент не столь большой и габаритный, как упомянутый Неил, но уверенности в этом нет.

Алекс впервые уступил ТКО и получил много урона с Медейросом, дважды падал в нокдаун и неизвестно, как это отразится на его здоровье, поскольку такие сумасшедшие зарубы бесследно обычно не проходят. Впрочем, не удивит, если вдруг Карлос проиграет из-за не самого лучшего «тэйкдаун дифенса», к чему автор после долгих размышлений и склоняется.

Прогноз: Оливейра решением

Поединок в лёгком весе — до 70 кг Если бы экс-чемпион WSOF Джастин Гэтжи, дебютировавший в UFC летом прошлого года, когда победил ТКО во втором раунде Майкла Джонсона , выиграл и второй поединок, где ему противостоял Эдди Альварес , то мог бы говорить о возможном статусе претендента в будущем, ведь Альварес — представитель топ-3 и бывший обладатель пояса в лёгком дивизионе UFC.

Но этого не случилось, а главная причина поражения Гэтжи, которое стало первым фиаско в его карьере (потерпел Джастин его досрочно, улетев в нокаут в третьем раунде), в его бескомпромиссной и одновременно бездумной манере ведения боя. Гэтжи — очень крепкий, один из самых духовитых и бесстрашных парней в ММА, но желание идти вперёд и устраивать драку, удовлетворяя большую часть фанатов, он ставит на первый план, забывая, что здоровье и запас прочности не бесконечны. Голова только одна, и нужна она не только для того, чтобы в неё есть. Если боец об этом забывает в угоду зрелищности, то рано или поздно, увы, всё это аукнется и выйдет боком.

Джастин Гэтжи — Майкл Джонсон

Именно это и произошло на UFC 218 против Альвареса, где Джастин в привычном стиле шёл вперёд и бил, разменивался, не пытаясь оттягиваться или основательно разрывать дистанцию, где это нужно. Гэтжи принял на себя 162 точных удара Эдди, из которых 155 были значимыми. Множественные пропущенные удары в разных поединках имеют накопительный эффект и, судя по всему, урон, что нанёс Альварес, и, в частности, колено из клинча, которым Эдди уронил Гэтжи, стало последней каплей для бывшего чемпиона WSOF.

Самое интересное в том, что Джастин не является таким бойцом, у которого просто нет навыков и кондиций, кроме как идти лоб в лоб. Гэтжи силён физически, крепок, имеет хорошую базу борьбы, но почему-то вспоминает про неё практически только в те моменты, когда необходимо защищаться от тэйкдаунов и устоять на ногах.

У него неплохие лоу-кики, но было бы ещё лучше, если бы он готовил их ударами руками, применяя, скажем, двойки джеб–лоу-кик. Да и вообще не мешало бы чаще работать левым прямым, причём как одиночным, так и в комбинациях. Не лезть в размены большую часть времени, а уметь действовать и на дальней дистанции. Не застаиваться и уклоняться от кулаков оппонента, а не только закрываться блоком, так как что-то всё равно может прилететь.

Дастин Порье

Всё это можно и нужно использовать, дабы перестать быть прямолинейным и попытаться снизить возможный урон, но на деле в подавляющем большинстве случаев мы видим, как Джастин, закрывшись блоком, идёт вперёд и засаживает крюки с обеих рук, вкладываясь в каждый удар, добавляя лоу-кики, следуя принципу «ни шагу назад».

Главный вопрос по Гэтжи, что волнует автора — изменит ли Джастин что-либо, сделает ли выводы, удерживая в голове досрочное поражение от Альвареса? Откровенно говоря, мнение на сей счёт какое-то двойственное. С одной стороны, Гэтжи видится воином до мозга костей, который просто не умеет драться по-другому, и представить, что он сделал выводы и начал действовать более обдуманно, трудно. С другой, не может ведь человек, как и его команда и тренеры, не понимать, что надо что-то менять, даже когда он упал в нокаут?

В свою очередь, Дастин Порье на сегодняшний день идёт с двумя победами подряд. В феврале 2017-го «Бриллиант» решением большинства судей взял верх над Джимом Миллером . Затем был бой с Эдди Альваресом, который признали «несостоявшимся» из-за запрещённых попаданий коленом в голову со стороны Эдди. А в конце 2017-го Порье в 3-й пятиминутке одолел ТКО экс-чемпиона лёгкого веса Энтони Петтиса в ходе жёсткого и кровавого поединка.

Если Дастин справится с Гэтжи, то выйдет на серию из трёх побед, и тогда будет уместно воспринимать Порье, как одного из возможных претендентов на пояс в будущем. При таком раскладе, не считая Фергюсона и Макгрегора, больше в качестве возможного контендера рассматривать некого — можете в этом убедиться, заглянув в рейтинг лёгкой весовой категории. Так что для «Бриллианта» крайне важно пройти Джастина в эти выходные в Глендейле.

А теперь о том, почему главное событие UFC on Fox 29 может получиться зрелищным. У Порье из 28 боёв только 7 дошли до судейских карточек. Из 22 побед 11 КО/ТКО и 6 приёмами. У Гэтжи из 19 поединков только 2 завершились по очкам. Из 19 побед 15 КО/ТКО и одна «сабмишеном». Глядя на такие данные статистики, слабо верится, что бой получится скучным, и есть большие сомнения, что дойдёт до финального гонга. Чисто на бумаге это противостояние — кандидат на бонус за «Бой вечера».

В целом, сравнивая Порье и Гэтжи, стоит заметить, что Дастин, хотя тоже жёсткий боец и порой не прочь зарубиться, но работает более осмотрительно. Быстрее, разнообразнее в стойке. Двигается не только вперёд–назад, но где нужно уходит в сторону. Точнее и эффективнее на дальней дистанции.

С ударной мощью Порье, не исключено, что он сможет потрясти или уронить бывшего чемпиона WSOF. Тем более что «держалка» последнего дала-таки сбой в крайнем поединке. Но смущает тот факт, что и сам «Бриллиант» уже дважды уступал КО/ТКО и не может похвастаться крепостью челюсти. Поэтому, если Гэтжи начнёт давить и устроит драку на ближней дистанции, то вообще не станет сюрпризом, если отправит Дастина на пол.

Любопытно, что получится, если Джастин решит побороться, так как Порье и сам неплохо борется и защищается от тэйкдаунов, а также имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Поэтому, даже если Гэтжи уложит Дастина на лопатки броском, то непонятно, что будет дальше.

По выносливости, опять же, сложно сказать что-то конкретное. Гэтжи за карьеру ни разу не проходил дистанцию дольше трёх раундов, а Порье максимум доходил до четвёртого, но было это в мае 2012-го против «Корейского зомби» Чан Сунг Джунга.

В общем, есть нюансы, вызывающие вопросы, и интрига присутствует. Если всё же предположить о том, каким предстанет Джастин, то автор считает, что кардинальных изменений не увидим, но Гэтжи будет более сдержанным.

Очередной сложный выбор, но, наверное, всё же Дастин.

Прогноз: Порье ТКО Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.