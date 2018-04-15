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Порье нокаутировал Гэтжи на турнире UFC в Глендейле
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Порье нокаутировал Гэтжи на турнире UFC в Глендейле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В ночь с 14 на 15 апреля прошёл очередной турнир UFC. Место действия — Глендейл, штат Аризона, США.
Главным событием турнира стала встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Перед боем они располагались на пятой и шестой строчках соответственно.
Джастин Гэтжи пропустил очень много ударов в первых двух раундах, но к середине боя перехватил инициативу, и третий раунд прошёл уже с незначительным преимуществом Гэтжи, что, однако, было нивелировано снятым баллом за тычок в глаз Порье.
Четвертый раунд начался со спурта Порье, которые нанёс серию ударов, потрясших Гэтжи, после чего на 34-й секунде раунда рефери поединка Хёрб Дин был вынужден завершить бой досрочно.
После этой победы Дастин Порье приблизился к реваншу с Эдди Альваресом, которому проиграл нокаутом в декабре 2017 года.
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