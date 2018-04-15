Порье нокаутировал Гэтжи на турнире UFC в Глендейле

В ночь с 14 на 15 апреля прошёл очередной турнир UFC. Место действия — Глендейл, штат Аризона, США.

Главным событием турнира стала встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи . Перед боем они располагались на пятой и шестой строчках соответственно.

Джастин Гэтжи пропустил очень много ударов в первых двух раундах, но к середине боя перехватил инициативу, и третий раунд прошёл уже с незначительным преимуществом Гэтжи, что, однако, было нивелировано снятым баллом за тычок в глаз Порье.

Четвертый раунд начался со спурта Порье, которые нанёс серию ударов, потрясших Гэтжи, после чего на 34-й секунде раунда рефери поединка Хёрб Дин был вынужден завершить бой досрочно.