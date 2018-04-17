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Мэйуэзер назвал возможным проведение боя с Макгрегором по правилам ММА
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Мэйуэзер назвал возможным проведение боя с Макгрегором по правилам ММА 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ToFight.ru
ТАСС, 17 апреля. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер — младший назвал возможным проведения боя с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Showtime Sports.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Мэйуэзер дал согласие на проведение боя с Макгрегором по правилам ММА.
"Моя жизнь после ухода на пенсию протекает замечательно, — сказал Мэйуэзер. — Возможно ли, что я вернусь? Если это произойдет, то это должно быть в октагоне, существует вероятность, что мы встретимся с президентом UFC, чтобы организовать очень крутой бой. Возможно, я встречусь с Конором Макгрегором, подробностей этого мы пока не знаем".
В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне. По неофициальным данным, сумма гонораров второго боя может составить порядка $500 млн  29-летний Макгрегор является самым популярным бойцом UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года), титул будет стоять на кону поединка между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 апреля.
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