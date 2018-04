Хабиб ждёт боя с Макгрегором, на Мейвезера напали — обзор новостей недели.

Финал WBSS Усик — Гассиев перенесли на лето, а девушка-боец UFC призналась, что была жертвой изнасилования — в обзоре новостей недели.

9 апреля

Нурмагомедов : меня ждут большие бои, сами знаете, с курицами всякими

Хабиб Нурмагомедов — чемпион уже больше недели. Самое время подыскивать следующего соперника. Все ждут боя Орла с Конором Макгрегором . Сам Хабиб не отрицает, что вскоре этот поединок может состояться: — Когда верите во Всевышнего, когда рядом правильные люди, отец рядом, становится легче добиться успеха. Впереди меня ждут большие бои, сами знаете, с курицами всякими. Будем ломать, — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками.

Уайт: Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC Президент UFC Дэна Уайт остался в восторге от выступления Хабиба на UFC 223, где россиянин пять раундов уничтожал 11-го номера рейтинга Эла Яквинту

— Никто не станет спорить, что на неделе перед UFC 223 Хабибу пришлось сложно не только физически, но и морально. Он справился со всеми выпавшими на его долю испытаниями. На мой взгляд, Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC. Мне кажется, что в нашем чемпионате есть лишь три спортсмена, готовых пойти на бой с тремя разными бойцами — помимо Хабиба это Дональд Серроне и Конор Макгрегор», — сказал Уайт BJ Penn.

Неизвестные обстреляли кортеж Мейвезера, ранен телохранитель боксёра

Неудачно началась неделя для бывшего чемпиона в пяти весовых категориях, ныне отдыхающего на пенсии легендарного боксёра Флойда Мейвезера-младшего. Кортеж звезды из трёх автомобилей, возвращавшийся из одного из ночных клубов Атланты, подвергся нападению и был обстрелян неизвестными, сообщает TMZ. По информации источника, один из телохранителей Мейвезера получил ранение в ногу и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы ведут поиски нападавших, по мнению полицейских, нападение не было случайным. Мотивы, преследуемые преступниками, пока не известны. Сам Флойд при нападении не пострадал.

10 апреля

Инсайдер: для боя Мейвезер-младший — Макгрегор изменят правила MMA Тем временем Флойду, по слухам, готовят специальные правила для его дебюта в UFC. Спортивный промоутер и журналист Омар Аль Раиси в своём «твиттере» сообщил, что бой Мейвезера с Макгрегором в клетке (!) пройдёт в формате пяти раундов по пять минут, а спортсмены будут выступать в категории 155 фунтов. Бойцы выступят без обуви, в 4-унцевых перчатках, а в ходе поединка будут запрещены удары ногами, локтями и коленями, а также тейкдауны.

Джошуа : сейчас мне интересен Уайлдер, а не Поветкин

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его не интересует бой с официальным претендентом Александром Поветкиным. Британец всё ещё хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером: — Сейчас мне интересен Уайлдер, а не Поветкин. При этом я не хочу терять свой пояс и просто рассчитываю, что обязательную защиту с Александром удастся перенести на вторую половину 2018 года. Деонтей жаловался, что я бегаю от него, но это не так, и сейчас я сосредоточен на получении боя с ним, — сказал Джошуа Boxingscene.

Александр Емельяненко 5 мая сразится с Габриэлем Гонзагой

Александр Емельяненко свой следующий бой проведёт 5 мая в Екатеринбурге против Габриэля Гонзаги на турнире RCC Boxing: — Александр подпишет контракт на четыре поединка и будет иметь возможность во время действия контракта провести два боя в лиге «Ахмат». Его первый бой состоится 5 мая против Габриэля Гонзаги, — сказал ТАСС исполнительный директор RCC Boxing Алексей Титов

11 апреля

Бой Геннадия Головкина 5 мая находится под угрозой отмены

Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин, у которого на 5 мая в США запланирован поединок, может остаться без боя из-за того, что для него не могут найти соперника, сообщает Boxingscene. Напомним, что после отказа от боя бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса встречу сначала перенесли из Лас-Вегаса в Карсон, а сейчас и вовсе могут отменить. Организаторы вечера профессионального бокса до сих пор не могут найти соперника для обладателя титулов. Судьба боя определится в течение сегодняшнего дня.

Ванзант в автобиографии призналась, что стала жертвой изнасилования

Боец UFC Пэйдж Ванзант поделилась шокирующей историей из своей жизни в автобиографической книге «Rise: Surviving the Fight of My Life». По рассказу спортсменки, когда она ещё училась в высшей школе в Орегоне, была изнасилована несколькими парнями. Они напоили её алкоголем на вечеринке и насиловали, пока девушка не могла сопротивляться. «Они таскали меня с места на место, постоянно меняли моё положение. Каждый раз, когда я пыталась сопротивляться, всё заканчивалось провалом. Я не чувствовала конечностей, а голова была словно в тумане. Я была в сознании, но была неподвижна, как труп. Я всё осознавала, но мне ничего не оставалось, как смириться и молиться Богу, чтобы это закончилось как можно быстрее», — рассказывает Ванзант в своей книге.

12 апреля

Финальный бой WBSS между Гассиевым и Усиком перенесён на лето

Каллум Смит. Финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBA Super и IBF Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком перенесён на лето, сообщается на официальной странице турнира в «Твиттере». При этом точной даты поединка всё ещё нет. Первоначально встреча Гассиева и Усика должна была состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Прорабатывались также варианты с проведением боя в России. Кроме того, окончательной даты нет и для финала турнира во втором среднем весе, в котором встретятся Джордж Гроувз

В дагестанских магазинах появилась замороженная курица «Конор Мак Грегор»

В Дагестане вовсю готовят перформанс к поединку своего любимца и земляка Хабиба Нурмагомедова. Спортивный журналист Карим Зидан рассказал, что в дагестанских магазинах в продажу поступила замороженная курица под названием «Конор Мак Грегор»:

— Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов называл Конора Макгрегора «цыплёнком» с 2016 года. Теперь в дагестанских супермаркетах стали продавать замороженную курицу с именем ирландца, — написал в своём «твиттере» Карим Зидан, прикрепив к посту видео, на котором видно замороженную курицу, промаркированную как «Конор Мак Грегор».

Нурмагомедов поднялся на 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC Хабиб Нурмагомедов поднялся на восьмое место в рейтинге P4P-бойцов UFC. Ирландец Конор Макгрегор опустился на одну строчку и занимает третье место.

13 апреля

Поветкин: немного практикую MMA, но сражаться буду в своём виде спорта

Александр Поветкин рассказал о своём интересе к смешанным единоборствам, вместе с тем подчеркнув, что он не планирует испытать себя в этом виде спорта. «ММА мне нравится как вид спорта, я его немного практикую, тренируюсь, но выступать в нём… Сражаться я буду в своём виде спорта, и куда-то прыгать смысла просто нет. Что касается Мейвезера, то я не считаю, что он действительно перейдёт в ММА — даже ради боя с Макгрегором. Ему это не нужно просто», — приводит слова россиянина Газета.ru

14 апреля

Сауль Альварес перенёс операцию на колене

Канело решил с пользой провести время, освободившееся после отмены его боя с Геннадием Головкиным. Мексиканский боксёр сделал операцию на колене, которую он планировал провести после поединка с GGG. Об этом Альварес рассказал в своём «инстаграме».

Фредди Роуч : больно, что Пакьяо лично не сообщил о прекращении сотрудничества

Легендарный тренер Фредди Роуч, приведший когда-то великого боксёра Мэнни Пакьяо к завоеванию поясов в восьми (!) весовых категориях, признался, что расставание с главным учеником всей жизни далось ему нелегко. — У нас с Мэнни было потрясающее сотрудничество длиной в 15 лет, что нечасто можно встретить в боксе. Я бы ни на что не променял этот опыт. Желаю ему только самого лучшего как на ринге, так и в политической карьере. Не буду скрывать, что чувствую боль из-за того, что Мэнни сам не позвонил мне и не сообщил о своём решении. Но я всё равно буду помнить наши совместные победы и радости, а не этот неприятный момент», — приводит слова Роуча ESPN. Напомним, что Пакьяо готовится к бою с регулярным чемпионом WBA в весе до 66,7 кг аргентинцем Лукасом Маттиссе вместе с тренером Бубоем Фернандесом. Поединок состоится 14 июля на родине Пакьяо.

15 апреля

Порье нокаутировал Гэтжи на турнире UFC в Глендейле

В ночь с 14 на 15 апреля мск в Глендейле (США) прошёл турнир UFC on FOX 29. Главным событием вечера стала встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи . Перед боем они располагались на пятой и шестой строчках рейтинга соответственно. Джастин Гэтжи пропустил очень много ударов в первых двух раундах, но к середине боя перехватил инициативу, и третий раунд прошёл уже с незначительным преимуществом Гэтжи, что, однако, перечеркнул снятый за тычок в глаз Порье балл. Четвёртый раунд начался со спурта Порье, которые нанёс серию ударов, потрясших Гэтжи, после чего на 34-й секунде раунда рефери поединка Хёрб Дин был вынужден завершить бой досрочно.

Уайт : Порье точно претендует на чемпионский бой с Нурмагомедовым