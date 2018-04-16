ММА. В Professional Fighters League выступят 12 россиян

Известный российский тяжеловес Денис Гольцов и еще 11 ведущих мастеров смешанных единоборств заявлены в состав новой лиги ММА — Professional Fighters League. Всего в шести весовых категориях выступят 72 бойца, которые с июня по декабрь разыграют чемпионские титулы.

Состязания новой Лиги начнутся в июне, сообщает MMA Junkie. Бойцы проведут по несколько боев в группе, а лучшие по итогам регулярного чемпионата выйдут в плей-офф. Бои на выбывание пройдут в октябре и ноябре, а финал намечен на 31 декабря. Чемпионы получат призы в размере 1 млн долларов.