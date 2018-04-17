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Оренбуржец Владимир Пальчиков одержал победу в турнире Berkut Young Eagles
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Оренбуржец Владимир Пальчиков одержал победу в турнире Berkut Young Eagles 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Второй турнир новой профессиональной лиги ММА Berkut Young Eagles 2 состоялся в Грозном в воскресенье, 15 апреля.
В 20 поединке 1/8 финала 24-летний боец из Оренбурга Владимир Пальченков одержал победу над бойцом из Нальчика Темрюком Берхамовым. По итогам поединка, судейская коллегия единогласно присудила победу оренбуржцу. Таким образом Пальчиков проходит в четвертьфинал турнира.
Владимир Пальчиков представляет оренбургский клуб «Мангуст». Свою карьеру он начал в 2014 году. В его арсенале, с учетом последнего поединка, шесть побед, одно поражение и одна ничья.
Соперник Пальчикова Темрюк Берхамов представляет кабардино-балкарский бойцовский клуб «Рамзан». На счету Берхамова, с учетом последнего поединка, шесть побед и одно поражение.
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