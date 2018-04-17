Оренбуржец Владимир Пальчиков одержал победу в турнире Berkut Young Eagles

Второй турнир новой профессиональной лиги ММА Berkut Young Eagles 2 состоялся в Грозном в воскресенье, 15 апреля.

В 20 поединке 1/8 финала 24-летний боец из Оренбурга Владимир Пальченков одержал победу над бойцом из Нальчика Темрюком Берхамовым. По итогам поединка, судейская коллегия единогласно присудила победу оренбуржцу. Таким образом Пальчиков проходит в четвертьфинал турнира.

Владимир Пальчиков представляет оренбургский клуб «Мангуст». Свою карьеру он начал в 2014 году. В его арсенале, с учетом последнего поединка, шесть побед, одно поражение и одна ничья.

Соперник Пальчикова Темрюк Берхамов представляет кабардино-балкарский бойцовский клуб «Рамзан». На счету Берхамова, с учетом последнего поединка, шесть побед и одно поражение.