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В Крюково прошел турнир района по рукопашному бою «Юный ратник»
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В Крюково прошел турнир района по рукопашному бою «Юный ратник» 

Управа района Крюково 2 часа назад
14 апреля в спортивном зале ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1444 состоялся традиционный турнир по рукопашному бою «Юный ратник», посвящённый Дню Космонавтике. В данном турнире приняли участие более 40 спортсменов в возрасте от 6 до 11лет из спортивных учреждений города Зеленограда и Московской области. Участники турнира соревновались в 12 возрастных и весовых категориях (группах)
Турнир открыл главный организатор этих соревнований инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Комков Олег Борисович. С приветственными словами к участникам и пожеланиями высоких спортивных успехов выступили руководитель Крюковского отделения партии «Единая Россия» Волчан А. С. и депутат муниципального округа Крюково Шевелло А. М.
Более пяти часов зрители активно наблюдали и поддерживали интересные поединки, высоко технически выполненные приёмы, удары, блоки, броски юных бойцов.
Технические результаты соревнований будут опубликованы позже.
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