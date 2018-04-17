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Мейвезер рассказал о возможном бое с Макгрегором
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Мейвезер рассказал о возможном бое с Макгрегором в UFC 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: USA Today Sports
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер заявил о том, что может провести бой против ирландца Конора Макгрегора по правилам смешанных единоборств. Слова спортсмена приводит SHOWTIME Sports.
"Моя жизнь после после ухода на пенсию протекает замечательно. Возможно ли, что я вернусь? Да, но если да, то это должно быть в октагоне.
Существует вероятно, что мы встретимся с президентом UFC Даной Уайт, чтобы сделать очень крутой возможной. Возможно, я встречусь с Конором Макгрегором. Подробностей мы пока не знаем", — заявил Мейвезер.
Ранее глава UFC прокомментировал возможный бой Мейвезера и Макгрегора.
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