Мейвезер рассказал о возможном бое с Макгрегором в UFC

Фото: USA Today Sports

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер заявил о том, что может провести бой против ирландца Конора Макгрегора по правилам смешанных единоборств. Слова спортсмена приводит SHOWTIME Sports. "Моя жизнь после после ухода на пенсию протекает замечательно. Возможно ли, что я вернусь? Да, но если да, то это должно быть в октагоне. Существует вероятно, что мы встретимся с президентом UFC Даной Уайт, чтобы сделать очень крутой возможной. Возможно, я встречусь с Конором Макгрегором. Подробностей мы пока не знаем", — заявил Мейвезер. Ранее глава UFC прокомментировал возможный бой Мейвезера и Макгрегора.