Федор Емельяненко анонсировал чемпионат страны по ММА 2018 года 

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Нурмагомедов, Гольцов и Магомедов побьются за 6 млн долларов на шоу в Нью-Йорке

Тренер Нурмагомедова: Конор должен был разобраться с Хабибом один на один. Зачем вовлекать посторонних?