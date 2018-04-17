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Федор Емельяненко анонсировал чемпионат страны по ММА 2018 года
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Федор Емельяненко анонсировал чемпионат страны по ММА 2018 года 

Советский спорт 2 часа назад
С 12 по 13 мая в Челябинске пройдет чемпионат России по смешанному боевому единоборству 2018 года.
Более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: «Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны. Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем». В соответствии с системой отбора Союза ММА России принять участие в чемпионате России 2018 года смогут: победители чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга и чемпионатов федеральных округов 2018 года. Кроме того к участию будут допущены чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, первенства России (18-20 лет), победители открытого Кубка Москвы прошлого года, плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне. Чемпионат примет Ледовая арена «Трактор». 12 мая пройдут предварительные поединки, 13 мая — финальные бои.
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