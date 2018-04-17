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Чемпион UFC Нурмагомедов станет специальным гостем первенства России по MMA
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Чемпион UFC Нурмагомедов станет специальным гостем первенства России по MMA 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Абсолюного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по смешанным единоборствам (MMA), сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Нурмагомедов прибудет в Челябинск 13 мая, где проведет семинар с молодыми спортсменами, а также ответит на вопросы и проведет автограф-сессию. Мероприятие состоится на базе арены «Трактор».
Чемпионат России по ММА пройдет в Челябинске с 12 по 13 мая. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов, представляющих восемь весовых категорий. Лучшие бойцы войдут в состав сборной России и выступят на чемпионате мира и Европы.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC среди бойцов легкого веса.
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