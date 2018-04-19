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Монсон откроет школу боевых искусств в Красногорске
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Боец ММА Монсон откроет школу боевых искусств в Красногорске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что известный американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон откроет школу боевых искусств в Красногорске. По словам министра, открытие школы должно поспособствовать росту интереса к спорту и развитию бойцов ММА в России.
"Уверен, что огромный опыт известного бойца ММА, выступавшего в популярных промоушенах, поможет начинающим атлетам, желающим вписать свое имя в историю современного вида спорта. Мы же продолжим помогать развиваться юным спортсменам, и, кто знает, может, в будущем именно ученики Монсона будут представлять Россию, придя на смену Федору Емельяненко, Хабибу Нурмагомедову и Александру Волкову", — цитирует Терюшкова пресс-служба министерства спорта Московской области.
Отмечается, что первое занятие Монсон проведет 25 апреля.
Ранее сообщалось, что 47-летний американский боец до сих пор не получил российский паспорт.
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