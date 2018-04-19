Срезала углы

Ронда Роузи прошла срежиссированное боевое крещение в качестве профессионального рестлера. В индустрии спортивных развлечений она вновь звезда. Как американка резала углы, превращая октагон в обтянутый канатами квадрат ринга для ритуальных боев и как на это реагировали — разбиралась «Лента.ру»

2 августа 2015 года в Рио-де-Жанейро Ронда Роузи защитила чемпионский пояс UFC в поединке с местной спортсменкой Бет Корреа. Американке хватило 34 секунды для того, чтобы отправить претендентку в нокаут. Бразильянка казалась хрупкой и беззащитной перед безжалостной Роузи. «Ронда Роузи — зверь», — таким твитом отметился в тот вечер легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил . Америке, да и всему миру тогда казалось, что в женском MMA на ближайшие годы все ясно. Это территория Роузи.

Да и вне октагона американка, казалось, чувствует себя как дома. Роузи — завсегдатай различных ток-шоу. Снимается в кино: с Вином Дизелем в очередном «Форсаже» и в «Неудержимых» под руководством Сильвестра Сталлоне

С девушками на ринге Роузи расправлялась непростительно легко: почти все бои американка завершала дзюдоистским «рычагом локтя», вынуждая соперниц выбирать между дислокацией локтевого сустава или досрочным признанием поражения. Потому в прессе полусерьезно принялись обсуждать, сможет ли Роузи стать первой женщиной-бойцом, которая одолеет на ринге мужчину. Например, у Мэнни Пакьяо на этот счет сомнений не было. «Она сильна. Достаточно, чтобы побить Мэйуэзера по правилам MMA», — сказал однажды филиппинец.

Да и Роузи не стеснялась этого, казалось бы, чисто спекулятивного разговора. Американка заявила, что не станет драться на ринге с мужчиной. Но не потому, что боится проиграть.

«Не думаю, что передавать по телевидению то, как парень бьет женщину — хорошая идея», — так прокомментировала Роузи гипотетический межполовой поединок.

Но в ноябре 2015-го картина резко поменялась. В титульном бою скромница Холли Холм показала Америке и всему миру неуклюжую, тяжелую Роузи. В том бою чемпионка в прямом и переносном смысле потеряла лицо. Холм оказалась быстрее, мастеровитее в ударной технике. Первое поражение Ронды в карьере оказалось сокрушительным.

Спустя год, переварив неудачу, Роузи вновь вступила в октагон. Ее соперницей в этот раз оказалась Аманда Нуньес . Бразильянка заставила Роузи почувствовать себя несчастной Бет Корреа. Не прошло и 48 секунд, как американка пропустила несколько ударов по лицу. Тот же рефери, что судил бой Роузи и Холм Херб Дин, остановил избиение бывшей чемпионки и присудил Нуньес победу техническим нокаутом.

Журналист Мартин Роджерс из USA Today по горячим следам поединка взвалил вину за поражение на тренера Эдмонда Тарвердяна, готовившего Роузи: «Тарвердяну тактически нечего было противопоставить ни Холм, ни стремительным ударам Нуньес. За все это время Роузи так и не выучилась эффективному джебу — первому, самому примитивному элементу бокса, одной из основных дисциплин смешанного единоборства».

Всего два поражения низвергли Роузи с пьедестала главной женщины в MMA. Ей пришлось что-то менять в карьере, и Ронда поступила радикально: 28 января переквалифицировалась в профессионального рестлера, подписав полноценный контракт с World Wrestling Entertainment (WWE).

Рестлинг был всегда неподалеку от Роузи. До подписания соглашения о постоянной работе на старину Винсента Макмэна, главу и идейного вдохновителя спортивных развлечений, Роузи неоднократно радовала любителей профессионального рестлинга гостевыми появлениями в шоу.

Так, к примеру, Роузи помогла Дуэйну Джонсону поставить на место «руководство» компании Трипл Эйча и Стефани Макмэн при 78 тысячах зрителей на Wrestlemania 31 в марте 2015-го — еще в статусе самой брутальной красавицы Америки.

Подписав полноценное соглашение, Роузи взялась за подготовку с неподдельным рвением. Полноценный дебют бывшей звезды UFC на шоу Wrestlemania 34 произвел настоящий фурор. Выступление оценили даже коллеги Роузи по прошлому ремеслу.

На шоу присутствовал глава UFC Дэйна Уайт. Его счастливую улыбку и надетый мерч новоиспеченной дивы Роузи не могла не выхватить телекамера.

«Этим вечером она была невероятна, я счастлив за нее», — так Уайт поддержал бывшую чемпионку.

Само событие было мастерски обставлено боссами WWE. По сути, они сорвали созревшие плоды с семян конфликта, которые они же и посеяли, выпустив Роузи против Трипл Эйч и Стефани Макмэн почти три года назад. На этот раз был организован матч два на два. Одновременно на ринге все равно сталкивались всего два рестлера, но с другом или подругой у каната была возможность передать эстафету и замениться.

Ронду «спарили» с Куртом Энглом , который когда-то действительно занимался неподдельной борьбой. Роузи, кстати, бронзовая призерка Олимпиады в Пекине по дзюдо.

Бой вышел на загляденье: в нем нашлось место и эффектным броскам, и хватаниям за волосы, и боксерским ударам по печени. Под конец здоровяк Трипл Эйч чуть было не наказал выскочку, но Роузи неожиданно высвободилась из захвата бывалого рестлера и взяла его на болевой. Якобы.

Ронда-рестлер на фоне других див WWE не делает ставку на дешевую сексуальность. Ее боевая одежда максимально функциональна, а приемы — отголоски бойцовского прошлого, только выполненные с нарочитой амплитудой. Судя по проработке персонажа, у WWE на Роузи большие планы. Согласна ли Ронда окончательно сменить спорт на шоу-бизнес?

Уверенность и энергетика, с которыми американка выступает, говорят о том, что сомнений в правильности выбора у нее нет. То же можно заключить и из трека, что звучит при ее выходе на ринг: под «Bad Reputation» крошила врагов Убивашка из фильма «Kick Ass». «Мне плевать на мою плохую репутацию», — звучит в припеве песни. Наверняка неслучайно.

Недавно Роузи открытым текстом сообщила публике, что довольна текущим положением дел, более того — благодарна судьбе за поражения от Холм и Нуньес.

«Просто так ничего не происходит. Я благодарна. Никогда не думала, что смогу быть благодарна за поражение, но время — великий учитель», — поделилась мудростью Роузи.

Хотя если следить за высказываниями американки, может сложиться и обратное впечатление. Например, когда Роузи оказалась в эфире ESPN накануне дебюта в профессиональном рестлинге, беседа с ведущим шоу First Take Максом Келлерманом явно пошла не по плану. Именно из-за того, что журналист напомнил бывшей чемпионке о болезненных поражениях в клетке.

Келлерман напомнил Роузи о реакции MMA-общественности на ее поражения и приписал «некоторым людям» не самые лестные эпитеты в адрес Роузи, в том числе «переоцененная». Спортсменка, в свою очередь, поставила Келлермана в неудобное положение, предположив, что за «некоторыми» журналист лишь прячет собственное мнение и просто-напросто боится его высказать.

Выпад в прямом эфире, с одной стороны, говорит о том, что Роузи не привыкла давать себя в обиду. С другой стороны, удары Холм и Нуньес так и не прошли для нее бесследно. Время — великий учитель, и только оно может показать, сделала ли Ронда правильный выбор.