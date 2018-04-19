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Чемпион UFC Стипе Миочич: «"Кливленд" выиграет чемпионат НБА»
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Чемпион UFC Стипе Миочич: «"Кливленд" выиграет чемпионат НБА» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Боец смешанных единоборств и чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич считает, что «Кливленду» по силам выиграть титул чемпионов НБА в этом году. Он также высказал уверенность, что «Кавальерс» вернут себе преимущество в серии первого раунда Восточной конференции против «Индианы».
В первой игре серии команда Леброна Джеймса потерпела поражение со счетом 80:98.
«Все у них будет нормально. Это всего лишь одна игры. Со всеми бывает. «Кливленд» скоро начнет давить соперников. Это же мои любимые «Кавальерс»! Конечно, они выиграют чемпионат!», — приводит слова Миочича TMZ Sports.
Второй матч серии между «Кливлендом» и «Индианой» пройдет сегодня, 19 апреля. Начало игры — 2:00 по московскому времени.
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