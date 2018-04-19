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Ислам Махачев выступит на UFC on FOX 30: СМИ назвали соперника
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Ислам Махачев выступит на UFC on FOX 30: СМИ назвали соперника 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Российский проспект лёгкого веса UFC Ислам Махачев (15-1) следующий поединок проведёт на турнире UFC on Fox 30, который состоится 28 июля в Канаде, сообщает MMAjunkie. Его соперником станет американец Кэйджен Джонсон (23-11-1).
На данный момент на счету Махачева пять поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы при одном поражении. В январе текущего года он дрался на UFC 220 в Бостоне, нокаутировав в стартовом раунде бразильца Глейсона Тибау.
Рекорд Джонсона в UFC идентичный: 4-1. В этом году он выступал на UFC Fight Night 127 в Лондоне 17 марта и победил по очкам раздельным судейским решением Стивена Рэя.
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