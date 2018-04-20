Благодаря этому бойцу ФК «Ахмат» теперь знают в США

Кто такой?

29-летний уроженец Чеченской Республики провел 13 боев с июня 2013 года по октябрь 2016-го. В 2015-ом Бибулатов провел свой единственный в карьере поединок под эгидой американской организации WSOF (сейчас — PFL) и завоевал пояс организации, победив в пятираундовом бою на тот момент еще не побежденного Донована Фрелоу. Кстати, в 2017-м Фрелоу проиграет аналогичным образом Бекбулату Магомедову и, наверное, поймает легкое дежа вю. Саид Нурмагомедов (не родственник) и Юнус Евлоев — два имени, которые выделяются на фоне остальных поверженных Бибулатовым бойцов. Хотя, так считают не все.

Самый странный бой «Пожалуй, это самый серьезный соперник в карьере Магомеда!» — восклицает комментатор одного из телеканалов, транслировавших турнир WFCA 22.

Спустя 1 минуту и 7 секунд после начала поединка бразилец Джованни да Сильва сигнализирует рефери о запрещенном ударе со стороны Бибулатова. В кадре появляется негодующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров . Поединок возобновляется.

Через полторы минуты бразилец вновь решил немного притормозить бой. На камере отчетливо видно, что это — симуляция. Публика в Грозном негодует. Наверное, это имел в виду комментатор, когда называл Да Сильву самым серьезным соперником Бибулатова. Не каждый мог бы позволить себе так играть на нервах столь горячей публики.

Через 34 секунды бразилец падает, а за последующие 35 секунд Бибулатов нанесет по противнику 54 удара. Рефери решил, что Да Силве хватит, а Бибулатов отправился в финал Гран-при «Ахмат».

Попадание в UFC Победа над Юнусом Евлоевым стала заключительным шагом Магомеда к сильнейшей лиге мира. Менеджерами россиянина, как и многих других его соотечественников, выступают Али Абдель Азиз и Ризван Магомедов. Результатом, в том числе, и их работы стало то, что дебют в UFC Бибулатов проводил на нью-йоркском турнире. То есть, само собой, его выступление заметило большее количество людей, чем если бы он, например, выступал где-нибудь в Европе или на турнире из серии Fight Night.

Сразу после победы над филиппинцем Джинелом Лаузой Бибулатов занял 15-ю строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона, а в отечественной прессе стали появляться заголовки «Бибулатов — первый чеченский боец, вошедший в топ-15 рейтинга UFC». Кстати, еще он стал первым чеченцем, за которого можно поиграть в бойцовском симуляторе UFC 3.

В СМИ начинали прикидывать, через сколько боев Бибулатов получит шанс подраться за пояс UFC. И в этом нет ничего странного, ведь он выступает в весовой категории, где не было ни одного чемпиона кроме Деметриуса Джонсона, уже перебившего каждого в дивизионе.

7 октября 2017 года Джон Морага за 1 минуту и 38 секунд поставил крест на чемпионских амбициях Бибулатова.

Утром 21 апреля (время московское) в Атлантик Сити Бибулатов встретится с японцем Ютой Сасаки. Совсем недавно Зубайра Тухугов их познакомил.

Сасаки чередует в UFC победы с поражениями (3-4), а букмекеры не оставляют ему особых шансов в бою с россиянином. В общем-то, как и в двух предыдущих боях, Бибулатов — явный фаворит.