Бывший чемпион и звезда Glory рассказал о своём возвращении в кикбоксинг.
Сегодня на ринг возвращается, возможно, самый звёздный кикбоксёр России Артём Левин. Экс-чемпиону Glory в среднем весе предстоит подраться с опытным белорусским бойцом Игорем Бугаенко на турнире российской организации ACB KB. В преддверии своего возвращения к большим выступлениям Левин рассказал «Чемпионату» о подготовке к первому за полтора года поединку, отношениях к главным кикбоксёрским организациям мира и ближайшем сопернике.
— Игорь Бугаенко — крепкий парень, — начал Левин. — У него достойная серия побед. Выступал Игорь не в самых главных на мировой арене лигах, но он прошёл проверку хорошими соперниками и давно заставил себя уважать. Ещё у Бугаенко отличная команда, так что от него можно ожидать сюрприза. Подхожу к бою серьёзно.
— Чем силён Бугаенко?
— Он — скоростной и всегда хорошо готов функционально. В скорости у него, возможно, даже преимущество.
— Как сами готовились к возвращению?
— Готовился в Москве, в Клубе № 18. Занимался под руководством Станислава Макеева, чемпиона мира и моего старшего товарища ещё со времён сборной России. Он давно зарекомендовал себя как сильный тренер — под его руководством работают чемпионы мира и Европы.
В Москве много спарринг-партнёров — не только из кикбоксинга, но и из тайского бокса и ушу-саньда. В общем, подготовка прошла отлично. Чувствую себя на все 100 процентов. У меня был большой перерыв без боёв, потому важнее всего было набрать физические кондиции. Чувствую, что с этим сейчас всё в порядке.
— За полтора года простоя форма совсем ушла?
— Нет, я не отдыхал. Всегда оставался в режиме. Минимум пять раз в неделю я бывал в зале.
— Почему не выступали?
— Решал бытовые проблемы. Спортом жизнь не ограничивается. Решал какие-то вопросы, не касающиеся карьеры в кикбоксинге, и проводил время с семьёй.
— Мы знаем ACB как один из крупнейших ММА-промоушенов. Что собой представляет направление ACB KB?
— Слежу за турнирами организации по смешанными единоборствам. У ACB громкие ивенты, потому не мог не слышать. Что касается ACB KB, то в этом промоушене также выступали серьёзные бойцы. Тот же Алим Набиев, который недавно громко заявил о себе в Glory.
— Как долго думаете выступать в ACB KB?
— Пока у нас контракт на один бой, а дальше — посмотрим. В принципе, мне интересно продолжать сотрудничать с этой организацией.
— Нельзя не спросить вас о Glory. Какие взаимоотношения между вами и организацией сейчас?
— Ходят слухи, что в руководстве Glory будут серьёзные перемены. Не хочу загадывать, но, возможно, я туда ещё вернусь. Все нынешние топы Glory — это ребята, которых я выигрывал.
— Почему Glory так и не стал крупнейшим промоушеном?
— Проблемы компании — в управлении. Если честно, сейчас лично мне даже за Bellator Kickboxing интереснее наблюдать, чем за Glory. Плюс в Китае есть большие организации, которые способны делать погоду на мировой арене. Можно и с ними сотрудничать в случае чего. Тот же Kunlun Fight достаточно громко заявил о себе. Многие сильные бойцы Glory параллельно выступают в Kunlun Fight.
— А в Bellator Kickboxing не хотели бы попасть?
— Хотел бы. Мне интересен этот промоушен. Единственный минус — организаторы в Bellator Kickboxing заточены делать звёзд из своих — американцев. Ребятам вроде Джо Шиллинга и Кевина Росса привозят ноунеймов, что называется, на убой. Посмотрим, чем для них это кончится. Тот же Шиллинг — очень нестабильный боец. Недавно были разговоры, что мы должны были драться с ним за титул в Bellator Kickboxing, но он проиграл, и разговоры сошли на нет.
— Вы с Шиллингом — в Bellator Kickboxing?!
— Да.
— Ого. Расскажите немного подробнее.
— Шиллинг проиграл Кисаки Като по правилам ММА, после чего компания устроила им реванш по правилам кикбоксинга. В случае победы Джо, мы должны были подраться за титул Bellator Kickboxing. Шиллинг уверенно вёл реванш с Като, но неожиданно упал в нокаут, пропустив бэкфист. Титульник с ним нам так и не устроили, но мне всё ещё хотелось бы попробовать себя в компании. У Bellator Kickboxing хорошее имя и фанатская база.
— А с Саймоном Маркусом не хотели бы получить реванш?
— Не исключаю, что этот бой ещё состоится. Но мне бы хотелось, чтобы такой большой поединок прошёл в России. А вообще сейчас можно много рассуждать о будущем, но не хотелось бы отвлекаться от предстоящего боя. Я сконцентрирован на ближайшем сопернике и только.