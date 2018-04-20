Артём Левин — о Bellator Kickboxing, Glory, ACB KB и реванше с Маркусом.

Бывший чемпион и звезда Glory рассказал о своём возвращении в кикбоксинг.

Сегодня на ринг возвращается, возможно, самый звёздный кикбоксёр России Артём Левин . Экс-чемпиону Glory в среднем весе предстоит подраться с опытным белорусским бойцом Игорем Бугаенко на турнире российской организации ACB KB. В преддверии своего возвращения к большим выступлениям Левин рассказал «Чемпионату» о подготовке к первому за полтора года поединку, отношениях к главным кикбоксёрским организациям мира и ближайшем сопернике.

— Игорь Бугаенко — крепкий парень, — начал Левин. — У него достойная серия побед. Выступал Игорь не в самых главных на мировой арене лигах, но он прошёл проверку хорошими соперниками и давно заставил себя уважать. Ещё у Бугаенко отличная команда, так что от него можно ожидать сюрприза. Подхожу к бою серьёзно.

— Чем силён Бугаенко?

— Он — скоростной и всегда хорошо готов функционально. В скорости у него, возможно, даже преимущество.

— Как сами готовились к возвращению?

— Готовился в Москве, в Клубе № 18. Занимался под руководством Станислава Макеева, чемпиона мира и моего старшего товарища ещё со времён сборной России. Он давно зарекомендовал себя как сильный тренер — под его руководством работают чемпионы мира и Европы.

В Москве много спарринг-партнёров — не только из кикбоксинга, но и из тайского бокса и ушу-саньда. В общем, подготовка прошла отлично. Чувствую себя на все 100 процентов. У меня был большой перерыв без боёв, потому важнее всего было набрать физические кондиции. Чувствую, что с этим сейчас всё в порядке.

— За полтора года простоя форма совсем ушла?

— Нет, я не отдыхал. Всегда оставался в режиме. Минимум пять раз в неделю я бывал в зале.

— Почему не выступали?

— Решал бытовые проблемы. Спортом жизнь не ограничивается. Решал какие-то вопросы, не касающиеся карьеры в кикбоксинге, и проводил время с семьёй.

— Мы знаем ACB как один из крупнейших ММА-промоушенов. Что собой представляет направление ACB KB?

— Слежу за турнирами организации по смешанными единоборствам. У ACB громкие ивенты, потому не мог не слышать. Что касается ACB KB, то в этом промоушене также выступали серьёзные бойцы. Тот же Алим Набиев, который недавно громко заявил о себе в Glory.

— Как долго думаете выступать в ACB KB?

— Пока у нас контракт на один бой, а дальше — посмотрим. В принципе, мне интересно продолжать сотрудничать с этой организацией.

— Нельзя не спросить вас о Glory. Какие взаимоотношения между вами и организацией сейчас?

— Ходят слухи, что в руководстве Glory будут серьёзные перемены. Не хочу загадывать, но, возможно, я туда ещё вернусь. Все нынешние топы Glory — это ребята, которых я выигрывал.

— Почему Glory так и не стал крупнейшим промоушеном?

— Проблемы компании — в управлении. Если честно, сейчас лично мне даже за Bellator Kickboxing интереснее наблюдать, чем за Glory. Плюс в Китае есть большие организации, которые способны делать погоду на мировой арене. Можно и с ними сотрудничать в случае чего. Тот же Kunlun Fight достаточно громко заявил о себе. Многие сильные бойцы Glory параллельно выступают в Kunlun Fight.

— А в Bellator Kickboxing не хотели бы попасть?

— Хотел бы. Мне интересен этот промоушен. Единственный минус — организаторы в Bellator Kickboxing заточены делать звёзд из своих — американцев. Ребятам вроде Джо Шиллинга и Кевина Росса привозят ноунеймов, что называется, на убой. Посмотрим, чем для них это кончится. Тот же Шиллинг — очень нестабильный боец. Недавно были разговоры, что мы должны были драться с ним за титул в Bellator Kickboxing, но он проиграл, и разговоры сошли на нет.

— Вы с Шиллингом — в Bellator Kickboxing?!

— Да.

— Ого. Расскажите немного подробнее.

— Шиллинг проиграл Кисаки Като по правилам ММА, после чего компания устроила им реванш по правилам кикбоксинга. В случае победы Джо, мы должны были подраться за титул Bellator Kickboxing. Шиллинг уверенно вёл реванш с Като, но неожиданно упал в нокаут, пропустив бэкфист. Титульник с ним нам так и не устроили, но мне всё ещё хотелось бы попробовать себя в компании. У Bellator Kickboxing хорошее имя и фанатская база.

— А с Саймоном Маркусом не хотели бы получить реванш?

— Не исключаю, что этот бой ещё состоится. Но мне бы хотелось, чтобы такой большой поединок прошёл в России. А вообще сейчас можно много рассуждать о будущем, но не хотелось бы отвлекаться от предстоящего боя. Я сконцентрирован на ближайшем сопернике и только.