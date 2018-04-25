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Американец сравнил Емельяненко с козлом
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Американец сравнил Емельяненко с козлом 

Lenta.ru 6 часов назад
Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир раскритиковал россиянина Федора Емельяненко за его поведение с журналистами. Слова спортсмена приводит RT.
«Давать интервью и говорить о себе по четыре раза в день — это не самая любимая вещь. Но фанаты хотят это услышать. Ты можешь быть вместо этого козлом, как Федор, и просто не хотеть давать интервью. Но ведь из-за этого некоторое время трансляции боев Федора плохо продавались. Потому не заполнялись арены», — заявил Мир.
Американец также отметил, что считает Емельяненко великолепным бойцом и вдохновляющим человеком. Мир описал его как тихого и вежливого спортсмена.
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«Но при этом он не подпускает к себе людей. Он не позволяет узнать, кто он есть на самом деле. Поэтому людям трудно общаться с ним», — подчеркнул боец.
Мир и Емельяненко встретятся в ночь на 29 апреля в рамках четвертьфинала Гран-при организации Bellator в тяжелом весе. Россиянин последний поединок провел 24 июля, проиграв американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде. Всего 41-летний Емельяненко провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел 5 поражений.
38-летний Мир провел 29 поединков, в которых победил 18 раз и проиграл в 11-и. В последний раз он выходил в октагон в марте 2016 года и был нокаутирован.
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Комментарии24  Ещё 36 источников 
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