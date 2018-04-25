Американец сравнил Емельяненко с козлом

«Давать интервью и говорить о себе по четыре раза в день — это не самая любимая вещь. Но фанаты хотят это услышать. Ты можешь быть вместо этого козлом, как Федор, и просто не хотеть давать интервью. Но ведь из-за этого некоторое время трансляции боев Федора плохо продавались. Потому не заполнялись арены», — заявил Мир.

Американец также отметил, что считает Емельяненко великолепным бойцом и вдохновляющим человеком. Мир описал его как тихого и вежливого спортсмена.

«Но при этом он не подпускает к себе людей. Он не позволяет узнать, кто он есть на самом деле. Поэтому людям трудно общаться с ним», — подчеркнул боец.

Мир и Емельяненко встретятся в ночь на 29 апреля в рамках четвертьфинала Гран-при организации Bellator в тяжелом весе. Россиянин последний поединок провел 24 июля, проиграв американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде. Всего 41-летний Емельяненко провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел 5 поражений.

38-летний Мир провел 29 поединков, в которых победил 18 раз и проиграл в 11-и. В последний раз он выходил в октагон в марте 2016 года и был нокаутирован.