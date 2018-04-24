Бои Фёдора Емельяненко и Фрэнка Мира с общими соперниками

Соперники Емельяненко Мир по очереди уничтожали лучших тяжеловесов 2000-х, но кто это делал убедительнее и может считаться фаворитом?

Бой лучших тяжеловесов прошлого десятилетия даже спустя 10 лет остаётся настоящим хитом смешанных единоборств и одним из самых ожидаемых событий года. Фёдор Емельяненко и Фрэнк Мир уже не входят в элиту тяжёлого дивизиона, но находятся примерно в равном статусе живых и всё ещё действующих легенд, а значит, их противостояние будет полно интриги. Нынешние соперники не только бойцы разного плана, но и совершенно разные люди. Фёдор — православный христианин, а Фрэнк — атеист. Емельяненко считается патриотом и государственником, а Мир придерживается либертарианских взглядов. Россиянин на протяжении долгих лет был чемпионом PRIDE, а Мир в течение примерно того же периода владел поясом их главного конкурента — UFC. Наконец, противостояние США и России в любом виде спорта — это горячо. Но при всех различиях главных героев у них есть и немало общего, а именно — соперники, которых набралось аж шесть.

Антониу Родригу Ногейра (дважды)

Емельяненко. В марте 2003 года Емельяненко отобрал чемпионский пояс у легенды бразильского джиу-джитсу. На протяжении трёх раундов Фёдор разбивал соперника в стойке и партере и умело уходил от болевых ловушек Ногейры. Бразилец в те годы славился крепкой челюстью, а потому «дожил» до финального гонга. Второй раз судьба свела соперников через год в финале Гран-при в тяжёлом весе. Бой был остановлен на четвёртой минуте из-за сильного рассечения у Фёдора после столкновения головами, а реванш назначили на новогоднее шоу. Однако ход боя не сильно отличался от увиденного в первом поединке.

Мир. После распада PRIDE Ногейра перешёл в UFC, где с ходу завоевал титул временного чемпиона в тяжёлом весе. В бою с Миром в 2008-м именно он считался фаворитом, однако американец удивил прогрессом в боксёрской технике и уже в первом раунде дважды ронял Ногейру на настил. Закончилось всё в начале второй пятиминутки первым в карьере бразильца техническим нокаутом. После этого он уже не держал удар, как прежде. Реванш состоялся спустя три года, и Ногейра установил новый «рекорд», впервые проиграв приёмом. Здесь уже Мир оказался потрясён в обмене ударами в первом раунде, но затем выиграл позицию в партере и поймал Ногейру на «кимуру». Биг Ног предпочёл получить травму руки, но не сдался.

Резюме. Мир выиграл у Ногейры более убедительно, однако к моменту их встречи (особенно второй) бразилец был уже крепко потрёпан тяжёлыми боями, потерял скорость и некогда железный подбородок.

Мирко Филипович

Емельяненко. Бой в августе 2005-го считается лучшим поединком десятилетия в тяжёлом весе. Идущий на серьёзном подъёме лучший ударник тяжёлого веса Крокоп должен был стать самым неудобным соперником в карьере Фёдора. Емельяненко ради подготовки к бою поехал в Нидерланды, где работал с тренерами по тайскому боксу, а в бою с грозным соперником лихо пробивал хай-кики. Фёдор не снижал напора на протяжении всех трёх раундов, не уступил хорвату в стойке и полностью переиграл его в партере, блестяще защитив свой титул. Мир. К моменту боя с Фрэнком Миром в 2010 году Филипович уже не обладал ореолом непобедимости и проиграл в UFC три из семи поединков, но и Мир только оправился от поединка с Шейном Карвином. Мирко вышел на замену выбывшему из-за травмы Ногейре и выглядел не лучшим образом. Даже в стойке Мир имел заметное преимущество и вырубил противника ударом коленом в челюсть в третьем раунде. Резюме. Мир, в отличие от Фёдора, сумел финишировать Крокопа, однако встречался с ним не на пике карьеры, а когда тот начал проигрывать через раз.

Емельяненко. Поединок с Орловским в январе 2009 года на турнире Affliction также носил статус боя двух лучших тяжей того времени. Орловский плодотворно поработал с боксёрским тренером Фредди Роучем и на первых минутах поединка имел преимущество в обмене ударами с дистанции. Фёдор вошёл в клинч, но не сумел перевести бой в партер. Почувствовав близость успеха, белорус пошёл в кавалерийскую атаку с коленом в прыжке и словил точно в челюсть коронный правый оверхенд Последнего Императора. Мир. К бою с Фрэнком в сентябре 2015-го Орловский подошёл на серии из пяти побед. Экс-чемпион переживал вторую молодость и, триумфально вернувшись в UFC, начал поход за новым титулом. Мир уже ехал с ярмарки и проиграл львиную долю последних противостояний, но тут закатил равный бой. На протяжении трёх раундов соперники обменивались ударами в невысоком темпе и не впечатлили. Чуть лучше был Орловский, которому судьи и отдали победу, однако Дэна Уайт посчитал, что её больше заслуживал Мир. Резюме. Орловский в стойке оказался неприятным соперником для обоих, но в бою с Миром не совершил роковой ошибки. К тому же Фрэнк, в отличие от Фёдора, на момент боя был уже не в лучших кондициях.

Емельяненко. Последняя защита Фёдором титула PRIDE состоялась 31 декабря 2006 года. Новозеландский абориген с каменной челюстью и чугунными кулаками шёл на серии из пяти побед, а его жертвой стал сам Крокоп. Фёдор предпочёл избежать размена в стойке и пошёл в клинч, однако здоровенный соперник после контакта оказался сверху и даже потревожил Емельяненко несколькими серьёзными ударами. Лишь к концу первого 10-минутного раунда Фёдор нащупал брешь в его обороне и провёл «кимуру».

Мир. Свой пока последний бой в UFC Мир провёл именно против Марка Ханта. С годами тот сохранил ударную мощь, в то время как Мир потерял скорость и умение держать удар. Уже в первых разменах было видно, что долго экс-чемпион не продержится, и к середине раунда он безжизненно рухнул на настил. Опозорился Фрэнк и после боя, когда в его пробе нашли стероид туринабол, а сам он получил двухлетнюю дисквалификацию и попросил об увольнении.

Резюме. Емельяненко был готов к бою с Хантом намного лучше, но тогда он был на пике карьеры, в то время как лучшие годы Мира в бою с новозеландцем остались позади.

Антониу Силва

Емельяненко. Бой с Бигфутом в 1/4 финала Гран-при Strikeforce 2010 стал для Фёдора самым кошмарным в карьере. В первом раунде он обменивался ударами с превосходящим в росте соперником и, хоть и выиграл его с небольшим перевесом, пропустил слишком много. В начале второй пятиминутки Силва стащил россиянина в партер, легко залез в маунт и несколько минут гвоздил тяжелейшими ударами. На третий раунд Емельяненко не выпустил врач, так как его правый глаз полностью закрылся. Мир. К моменту встречи с Фрэнком в феврале 2015-го Бигфут подошёл уже сильно пробитым бойцом, который совсем не держал плотных ударов. Тем не менее он считался фаворитом до тех пор, пока через полторы минуты Мир не потряс его левым хуком, а потом не добил на земле тяжелейшими ударами локтями. Карьера Силвы после этого окончательно пошла к закату, а Мир на волне успеха записал на свой счёт ещё одну победу. Резюме. Единственный бой, где Фёдор проиграл сопернику, у которого выиграл Мир. Однако мощный Бигфут на пике в 2010-м и пробитый боец, лишённый стероидной подпитки, пять лет спустя — разные соперники.

Тим Сильвия

Емельяненко. В июле 2008 года экс-чемпион UFC скрестил перчатки с бывшим королём Pride в дебютном шоу компании Affliction. Фёдор с первых же секунд продемонстрировал быстроту своих рук и потряс гиганта мощнейшей серией ударов в голову. После этого он без особого труда забрался Сильвии за спину и придушил Маньяка на 36-й секунде, показав одно из самых впечатляющих выступлений в карьере.

Мир. Фрэнк встречался с Сильвией в далёком 2004 году, когда на кону стоял титул чемпиона UFC. Уже на первой минуте Мир поймал соперника на жёсткий рычаг локтя. Сильвия не сдавался, но рефери Херб Дин остановил поединок, услышав хруст в руке чемпиона. Сильвия долго протестовал, но проведённый вскоре рентген показал перелом костей руки в четырёх местах. После этого блестящего приёма Мир получил не только чемпионский пояс, но и чёрный пояс по джиу-джитсу. К сожалению, провести защиту ему так и не довелось из-за тяжелейшей травмы после аварии на мотоцикле.

Резюме. Оба бойца весьма легко расправились с Маньяком, однако Фёдор это сделал, когда карьера Сильвии была на спаде, а Мир нанёс ему первое поражение после 16 побед подряд на старте карьеры.