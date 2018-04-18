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Стипе Миочич: Если б я напал на автобус, меня бы уничтожила родная мама
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Стипе Миочич: Если б я напал на автобус, меня бы уничтожила родная мама 

Советский спорт 18 апреля 2018
Фото: Советский спорт
«Никогда бы не сотворил такое. Понимаю, он хотел защитить друга, но нельзя идти на подобные вещи. Люди получили травмы.
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Я воспитан так, что стараюсь всегда поступать правильно. Честно говоря, если б я сделал такое, меня бы уничтожила родная мама, а жена просто убила. Они бы сказали мне что-то вроде „да кем ты себя возомнил“. Так что я бы не сделал такое. Я просто буду собой и не хочу вести себя по-другому», — приводит слова Миочича MMA Fighting.
Напомним, у российского бойца Артема Лобова возник конфликт с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, после которого Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус с бойцами UFC.
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