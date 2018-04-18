Стипе Миочич: Если б я напал на автобус, меня бы уничтожила родная мама

«Никогда бы не сотворил такое. Понимаю, он хотел защитить друга, но нельзя идти на подобные вещи. Люди получили травмы. Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор и его шайка — цыплята, а Яквинта — гангстер Я воспитан так, что стараюсь всегда поступать правильно. Честно говоря, если б я сделал такое, меня бы уничтожила родная мама, а жена просто убила. Они бы сказали мне что-то вроде „да кем ты себя возомнил“. Так что я бы не сделал такое. Я просто буду собой и не хочу вести себя по-другому», — приводит слова Миочича MMA Fighting. Напомним, у российского бойца Артема Лобова возник конфликт с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, после которого Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус с бойцами UFC.