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Александр Шлеменко: «С отменами боев в ММА легко можно бороться»
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Александр Шлеменко: «С отменами боев в ММА легко можно бороться» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о способах борьбы с отменами поединков в ММА.
— С ­этим легко бороться. Во-первых нужно менять систему подачи, — сказал Шлеменко. — Поражения не должны восприниматься как трагедия, бойцы не должны их бояться. Сейчас все очень дорожат своим нулем в графе поражений и при малейших проблемах отказываются выйти на бой. Когда ММА только зарождался такого не было, все выходили рубиться в любых условиях, популярность этого вида спорта росла. Не надо жестко цепляться к спортсмену из-за поражения. Во-вторых, надо поощрять тех, кто выходит на бой на коротком уведомлении и рискует всем. Таким бойцам, которые спасают шоу, надо платить больше. (Михаил ПОТАПОВ)
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