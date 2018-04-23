Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили потерпел поражение в поединке против Рикки Саймона в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 128, передает "Советский спорт"

Саймон применил против грузина удушающий прием. Однако Двалишвили терпел удушение в течение 50-ти секунд, отказываясь сдаться.

Боец рассчитывал дождаться финального гонга, чтобы одержать победу по итогам трех раундов. Однако судья присудил победу Саймону.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных боевых единоборств и бывший профессиональный рестлер Филлип Джек Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, появился на постере главного поединка UFC.