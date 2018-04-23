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Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
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Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: CES MMA
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили потерпел поражение в поединке против Рикки Саймона в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 128, передает "Советский спорт".
Саймон применил против грузина удушающий прием. Однако Двалишвили терпел удушение в течение 50-ти секунд, отказываясь сдаться.
Боец рассчитывал дождаться финального гонга, чтобы одержать победу по итогам трех раундов. Однако судья присудил победу Саймону.
Ранее сообщалось, что американский боец смешанных боевых единоборств и бывший профессиональный рестлер Филлип Джек Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, появился на постере главного поединка UFC.
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