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«Цель — стать лучшими в мире». Президент ACB — о конкуренции с UFC
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«Цель — стать лучшими в мире». Президент ACB — о конкуренции с UFC 

SPORT24.ru 3 часа назад
Президент российского промоушена ACB Яраги Гитаев в очередной раз подчеркнул, что его лига стремится стать лучшей в мире и обогнать UFC.
— Мы стараемся делать не показные бои. У нас идет упор на конкуренцию, а не на разовые громкие поединки. Считаю, у нас все бои громкие. Да, конечно, некоторых наших спортсменов мало кто знает в России, но это вопрос времени. Возьмите того же Петра Яна. Пару серьезных боев, и его подписали в UFC. Но, подчеркну, что в UFC нет ничего такого запредельного. Просто идут огромные финансовые вложения. Как уже ранее говорил Майрбек Хасиев (основатель лиги ACB — прим. Sport24), не за горами тот день, когда из UFC будут сбегать к нам, — сказал Гитаев в интервью телевидению ACB.
Что произойдет, когда ACB поднимется на вторую строчку мирового рейтинга? Соберемся и обсудим, что делать дальше. Наша конечная цель — стать лучшими и неоспоримыми в мире. Когда достигнем подобного, тогда, возможно, и остановимся.
Что касается турнира UFC в России, то чем больше организаций будет в России, тем сильнее конкуренция. Наш зритель получит возможность вживую увидеть UFC и объективно оценить наш уровень относительно их. Если у них что-то получится лучше, то будем работать над этим.
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