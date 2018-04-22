Дочь Юэна МакГрегора составила конкуренцию известным красавицам на кинопремьере

21 апреля 44-летний актер Юэн МакГрегор приехал на кинофестиваль Трайбека в Нью-Йорке, в рамках которого прошла премьера фильма «Зои». Он с радостью позировал фотографам на красной дорожке в компании своей 22-летней дочери.

Клара МакГрегор, которая выбрала для премьеры светло-розовое платье, могла смело составить конкуренцию известным актрисам. Например, коллеге МакГрегора по съемочной площадке Лее Сейду.