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Дочь Юэна МакГрегора составила конкуренцию известным красавицам на кинопремьере
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Дочь Юэна МакГрегора составила конкуренцию известным красавицам на кинопремьере 

Журнал ОК! 3 часа назад
21 апреля 44-летний актер Юэн МакГрегор приехал на кинофестиваль Трайбека в Нью-Йорке, в рамках которого прошла премьера фильма «Зои». Он с радостью позировал фотографам на красной дорожке в компании своей 22-летней дочери.
Клара МакГрегор, которая выбрала для премьеры светло-розовое платье, могла смело составить конкуренцию известным актрисам. Например, коллеге МакГрегора по съемочной площадке Лее Сейду.
Ранее сообщалось, что на площадке кинофестиваля уже блеснул своим внешним видом актер Брэдли Купер.
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