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Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника
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Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по защите титула. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.
29-летний боец отметил, что в его весовой категории достаточно претендентов на титул. Он также заявил, что планирует защитить титул в ноябре-декабре 2018 года.
«С любым из них получится хороший, конкурентный бой. Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали, и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника», — написал Нурмагомедов, добавив, что примет любое решение UFC.
15 апреля стало известно, что одним из претендентов на титульный бой с россиянином является американец Дастин Порье. Информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт.
8 апреля Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. В главном бою вечера россиянин победил американца Эла Яквинту.
Первоначально соперником Нурмагомедова на UFC 223 должен был стать другой американец — Тони Фергюсон. Однако полученная им травма колена заставила его отказаться от участия. Поединок между двумя бойцами был отменен в четвертый раз.
В своей профессиональной карьере Нурмагомедов провел 26 боев, одержав победу в каждом из них. Восемь поединков россиянин завершил нокаутом соперника.
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