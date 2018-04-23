Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по защите титула. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

29-летний боец отметил, что в его весовой категории достаточно претендентов на титул. Он также заявил, что планирует защитить титул в ноябре-декабре 2018 года.

«С любым из них получится хороший, конкурентный бой. Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали, и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника», — написал Нурмагомедов, добавив, что примет любое решение UFC.

15 апреля стало известно, что одним из претендентов на титульный бой с россиянином является американец Дастин Порье. Информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт.

8 апреля Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. В главном бою вечера россиянин победил американца Эла Яквинту

Первоначально соперником Нурмагомедова на UFC 223 должен был стать другой американец — Тони Фергюсон . Однако полученная им травма колена заставила его отказаться от участия. Поединок между двумя бойцами был отменен в четвертый раз.

В своей профессиональной карьере Нурмагомедов провел 26 боев, одержав победу в каждом из них. Восемь поединков россиянин завершил нокаутом соперника.