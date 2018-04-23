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Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир, 1/4 финала Гран-при Bellator, 28 апреля.
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Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир, 1/4 финала Гран-при Bellator, 28 апреля. 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Последний Император начинает поход за поясом Bellator 28 апреля! Всё о бое Фёдор — Мир — в нашей трансляции.
28 апреля в клетку возвращается легендарный Фёдор Емельяненко. Соперником Последнего Императора станет бывший чемпион UFC Фрэнк Мир. Бойцы оспорят право участвовать в полуфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Победитель «восьмёрки», напомним, также становится неоспоримым чемпионом организации.
В тяжёлом весе Bellator уже несколько лет не было короля. С тех пор как компанию покинул экс-чемпион россиянин Виталий Минаков, в дивизионе наметился кадровый кризис. Однако за последние пару лет Скотт Кокер (президент Bellator) провернул несколько больших сделок, подписав таких именитых тяжеловесов, как Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Мэтт Митрион, Рой Нельсон и другие. Чтобы выявить нового чемпиона максимально честным способом, Кокер решил собрать всех своих звёзд тяжёлого и полутяжёлого веса в одном турнире.
Поединок Фёдора с Миром — третий четвертьфинал по счёту. Первыми полуфиналистами Гран-при стали Чел Соннен, который одолел Квинтона Джексона, и Мэтт Митрион, прошедший испытание Роем Нельсоном.
В данный момент турнирная сетка Гран-при Bellator выглядит так:
Верите в Фёдора? Голосуйте за его победу в нашем опросе:
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