Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир, 1/4 финала Гран-при Bellator, 28 апреля.

Последний Император начинает поход за поясом Bellator 28 апреля! Всё о бое Фёдор Мир — в нашей трансляции.

28 апреля в клетку возвращается легендарный Фёдор Емельяненко. Соперником Последнего Императора станет бывший чемпион UFC Фрэнк Мир. Бойцы оспорят право участвовать в полуфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Победитель «восьмёрки», напомним, также становится неоспоримым чемпионом организации.

В тяжёлом весе Bellator уже несколько лет не было короля. С тех пор как компанию покинул экс-чемпион россиянин Виталий Минаков , в дивизионе наметился кадровый кризис. Однако за последние пару лет Скотт Кокер (президент Bellator) провернул несколько больших сделок, подписав таких именитых тяжеловесов, как Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Мэтт Митрион , Рой Нельсон и другие. Чтобы выявить нового чемпиона максимально честным способом, Кокер решил собрать всех своих звёзд тяжёлого и полутяжёлого веса в одном турнире.

Поединок Фёдора с Миром — третий четвертьфинал по счёту. Первыми полуфиналистами Гран-при стали Чел Соннен, который одолел Квинтона Джексона, и Мэтт Митрион, прошедший испытание Роем Нельсоном.

В данный момент турнирная сетка Гран-при Bellator выглядит так:

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