Фрэнк Мир: Челюсть Федора Емельяненко уже не та, что прежде

— Его челюсть уже не та, что прежде. Он уже не хочет заигрываться в размене как раньше. Он понимает: «Нужно донести удар раньше, чем пропущу чужой». Взрывные качества и инстинкт убийцы у него все еще на высоте. Мы оба слишком опасны, чтобы допускать вольности в бою.

Вероятно, пару секунд мы будем друг друга оценивать, но как только один из нас увидит возможность, то сразу за нее ухватится. Я не ожидаю, что поединок будет длиться все 15 минут. Оба способны победить досрочно. Надеюсь реализовать свой шанс и оказаться победителем, — заявил Мир

Поединок Мир — Емельяненко состоится в субботу, 28 апреля.