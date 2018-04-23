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Фрэнк Мир: Челюсть Федора Емельяненко уже не та, что прежде
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Фрэнк Мир: Челюсть Федора Емельяненко уже не та, что прежде 

Советский спорт 2 часа назад
— Его челюсть уже не та, что прежде. Он уже не хочет заигрываться в размене как раньше. Он понимает: «Нужно донести удар раньше, чем пропущу чужой». Взрывные качества и инстинкт убийцы у него все еще на высоте. Мы оба слишком опасны, чтобы допускать вольности в бою.
Вероятно, пару секунд мы будем друг друга оценивать, но как только один из нас увидит возможность, то сразу за нее ухватится. Я не ожидаю, что поединок будет длиться все 15 минут. Оба способны победить досрочно. Надеюсь реализовать свой шанс и оказаться победителем, — заявил Мир.
Поединок Мир — Емельяненко состоится в субботу, 28 апреля.
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