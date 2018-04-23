Мирзаев не выступит на турнире в Москве из-за травмы

5 мая в Москве Мирзаев должен был провести бой с Абдул-Рахманом Темировым под эгидой ACB. Последний раз Мирзаев проводил поединок в ноябре 2016 года. Боец потерпел первое поражение в карьере, уступив решением судей Левану Макашвили