Ещё
Мирзаев не выступит на турнире в Москве из-за травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мирзаев не выступит на турнире в Москве из-за травмы 

Советский спорт 2 часа назад
5 мая в Москве Мирзаев должен был провести бой с Абдул-Рахманом Темировым под эгидой ACB.
Последний раз Мирзаев проводил поединок в ноябре 2016 года. Боец потерпел первое поражение в карьере, уступив решением судей Левану Макашвили.
Советский спорт: последние новости
Фрэнк Мир: Челюсть Федора Емельяненко уже не та, что прежде Джефф Монсон откроет бесплатную школу боевых искусств в Красногорске Ковалев проведет бой с Элейдером Альваресом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом50
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов16
Как подросток убил российскую чемпионку119
Фанаты устроили побоище на поле
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение