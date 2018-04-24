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Чемпион UFC призвал разобраться с Макгрегором
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Чемпион UFC призвал разобраться с Макгрегором 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал ситуацию с нападением Конора Макгрегора на автобус с бойцами в Бруклине перед турниром UFC 223. Его слова приводит Mmafighting.
«Он вытворял какие-то дикие вещи. Это было сумасшествие — я такого не приемлю. Ведь люди делают то, что делают другие. Дэйна Уайт отнесся к этой ситуации слишком спокойно. Мол, дерьмо случается. Но это было дико. А если бы он ворвался на пресс-конференцию? Это было бы еще хуже. Сколько можно спускать все этому парню с рук?» — заявил боец.
Холлоуэй выразил мнение, что Макгрегор не хотел повредить автобус.
«Думаю, он был удивлен, что разбил окно, потому что он сначала схватился за металлический бак, но потом поставил его на место и взял легкий пластиковый. Конор пересек грань, но это не мое дело. Я переживаю за других бойцов — Рэй Борг и Майкл Кьеза пропустили свои бои. Это безумие!» — добавил он.
Холлоуэй 6 апреля должен был провести бой с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе, однако американец снялся с поединка по решению врачей.
5 апреля Макгрегор напал на автобус, в котором находились участники UFC 223. Нарушитель добровольно сдался в руки властям и был отпущен из зала суда под залог.
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