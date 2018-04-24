Емельяненко примет участие в мастер-классе по национальным видам спорта в Японии

Чемпион мира по смешанным единоборствам и боевому самбо Федор Емельяненко станет членом спортивной делегации в Японию. Осенью 2018 года российские спортсмены представят японским зрителям показательные выступления по российским видам спорта, сообщил журналистам заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов . Как отмечает ТАСС , на японско-российской встрече на высшем уровне, прошедшей в декабре 2016 года в Токио, было решено, что 2018-й станет перекрестным годом двух стран.

Как отмечает Косилов, планируется показательное выступление российской спортивной делегации по национальным видам спорта, во время которого будут представлены такие виды спорта как самбо, куреш, казацкие боевые искусства, северное многоборье, бурятская стрельба из лука. Мероприятие запланировано на период с 29 октября по 5 ноября в Японии.

24 мая на базе Российского государственного университета физической культуры и спорта планируется провести мастер-класс по японским боевым искусствам. Продолжат программу мероприятие Японского дома боевых искусств в Сочи и Хабаровске с 1 по 9 октября.

Торжественная церемония открытия перекрестного года Японии и России пройдет 26 мая в Москве в Большом театре.