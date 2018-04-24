Ивелин Попов считает, что Хабиб сильнее Макгрегора

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов ответил на вопросы болельщиков. Один из фанатов спросил болгарского футболиста, кого бы он взял на необитаемый остров, если бы там оказался. Также Попова попросили ответить, кто сильнее — Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор (бойцы UFC). Видео было опубликовано на официальном канале казанцев в YouTube.

«Хороший вопрос. Наверно взял бы Азмуна. Он всегда веселый, всегда шутит. Нам не было бы скучно.

Что касается второго вопроса, конечно Хабиб. Мне кажется, у него крепкий характер. Он много работал, чтобы добиться таких результатов. Сам по себе он выглядит как настоящий мужчина», — сказал Попов.