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Однорукий боец Ньюэлл может дебютировать в UFC
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Однорукий боец Ньюэлл может дебютировать в UFC 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ММА
Американский однорукий боец Ник Ньюэлл может дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации ESPN, менеджеры спортсмена ведут переговоры с представителями промоушена.
Отмечается, что в дебюте однорукого бойца заинтересован лично глава UFC Дана Уайт. Окончательного соглашения стороны пока не достигли.
В активе Ньюэлла уже 15 проведенных в смешанных боевых единоборствах боев при единственном поражении в них.
Ранее Ньюэлл вернулся на ринг после трехлетнего перерыва и победил в первом раунде.
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