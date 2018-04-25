Однорукий боец Ньюэлл может дебютировать в UFC 

Американский однорукий боец Ник Ньюэлл может дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации ESPN, менеджеры спортсмена ведут переговоры с представителями промоушена.
Отмечается, что в дебюте однорукого бойца заинтересован лично глава UFC Дана Уайт. Окончательного соглашения стороны пока не достигли.
В активе Ньюэлла уже 15 проведенных в смешанных боевых единоборствах боев при единственном поражении в них.
Ранее Ньюэлл вернулся на ринг после трехлетнего перерыва и победил в первом раунде.