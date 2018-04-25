Нурмагомедов выпустит автобиографию

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил работу над рукописью автобиографии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам 29-летнего бойца, следующим этапом будет «обработка материалов» для книги. Спортсмен пообещал, что в начале следующей недели расскажет, какое название получила автобиография.

В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.

Нурмагомедов планирует провести защиту чемпионского пояса в ноябре или декабре этого года. Он заявил, что не будет выбирать себе соперников и встретиться с любым бойцом.