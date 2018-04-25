Ещё
Нурмагомедов выпустит автобиографию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов выпустит автобиографию 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил работу над рукописью автобиографии. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам 29-летнего бойца, следующим этапом будет «обработка материалов» для книги. Спортсмен пообещал, что в начале следующей недели расскажет, какое название получила автобиография.
В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.
Нурмагомедов планирует провести защиту чемпионского пояса в ноябре или декабре этого года. Он заявил, что не будет выбирать себе соперников и встретиться с любым бойцом.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение