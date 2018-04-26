WWFC 11 в Киеве — на кону четыре титула

Пресс-релиз

24 марта юбилейным турниром WWFC 10 открылся сезон больших ММА в Украине. Масштабное событие в Киеве запомнилось целым калейдоскопом зрелищных досрочных развязок, а его отличительной чертой помимо прочего стало главное событие — впервые в истории в рамках одного турнира разыгрывались титулы чемпиона мира по версии WWFC сразу в трёх весовых категориях.

Руководство лиги в лице президента Владимира Тесли и вице-президента Дениса Перча многократно подчёркивало, что, несмотря на заслуженный статус ведущего промоушена в Украине и твёрдые позиции в международном ранжире, они и в дальнейшем будут прикладывать все усилия, чтобы WWFC продолжал развиваться и прогрессировать.

16 июня в столичном Дворце спорта пройдёт WWFC 11, который увенчают уже даже не три, а целых четыре титульных поединка. Защищать престижные пояса предстоит Светлане Гоцык, Сергею Гузеву и Энди Янгу, а за вакантное звание поборется Роман Долизе.

Прошедший 2017 год стал наиболее успешным и по-настоящему знаковым в карьере Светланы Гоцык (10-3) по прозвищу «Птица Феникс». В июне на WWFC 7 эта 21-летняя спортсменка из Каменского завоевала чемпионский титул в весовой категории до 52 кг, вырвав победу в ярком поединке у француженки Саманты Жан-Франсуа удушающим приёмом в пятом раунде. А в декабре на WWFC 9 успешно защитила пояс в не менее увлекательном и интригующем противостоянии с чешкой Симоной Сукуповой, одолев её решением судей.

Обаятельная в повседневной жизни и предельно бескомпромиссная в бою, Гоцык быстро стала настоящей любимицей публики. Каждое новое её выступление болельщики ждут с нетерпением, и это вполне объяснимо: если Светлана оказывается по ту сторону клетки-гексагона, скучать точно не придётся. В этом случае зрелище — гарантировано.

Будучи одним из опытнейших украинских бойцов смешанного стиля, 35-летний сумчанин Сергей Гузев (18-3) долго и упорно шёл к чемпионскому титулу. И вот в сентябре прошлого года на турнире WWFC 8, имея за плечами впечатляющую серию из семи побед подряд, Сергей вышел на бой за вакантный пояс чемпиона мира WWFC в среднем весе (до 84 кг).

Оппозицию ему составил бразилец Леандро Биспо, однако настрой и желание украинца покорить желанную вершину были настолько велики, что у латиноамериканца не было ни шанса. Гузев снял все вопросы в первом же раунде, сначала переведя соперника в партер, а потом и мастерски задушив из-за спины. На WWFC 11 сумчанин проведёт первую защиту титула.

Колоритный и одарённый уроженец Батуми, Грузия, ныне проживающий и тренирующий в Одессе, 29-летний Роман Долидзе (4-0) провёл в профессиональных ММА всего четыре поединка, но его никак не назовёшь новичком в единоборствах. Напротив, это уже сложившийся мастер с сильнейшей базой грэпплинга, созревший для высоких достижений. В рамках июньского турнира Роман поборется за вакантный чемпионский титул WWFC в полутяжёлой категории (до 93 кг), и для него это будет уже четвёртое выступление под эгидой сильнейшего украинского промоушена.

Наконец, первая защита титула WWFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) ждёт ирландца Энди Янга (11-10). Опытнейший спортсмен, последним соперником которого в марте этого года стал экс-претендент на звание чемпиона UFC Али Багаутинов , завоевал пояс ещё в конце 2016 года в рамках турнира WWFC 5, когда победил техническим нокаутом украинца Александра Барабаша. На данный момент это выступление остаётся для Янга единственным в лиге.

Соперники официально озвученных хедлайнеров будут объявлены в ближайшее время.

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