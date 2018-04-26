Подведет ли Емельяненко глаз? Как Федор проигрывал в Гран-при

29 апреля Федор Емельяненко стартует в Гран-при тяжеловесов Bellator четвертьфинальным поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира. В разные годы россиянин уже участвовал в подобных турнирах, но ничем хорошим для Федора это не закончилось. Трижды Емельяненко мешали врач и рассечения. Пока «сломать» систему Федору не удалось. Возможно, удастся с четвертой попытки.

Декабрь 2000 года, Rings King of Kings 2000

22 декабря Федор выиграл судейским решением бразильца Рикардо Арона. В этот же день на стадии 1/16 финала Емельяненко встречался с японцем Цуйоши Косакой. Первым же ударом Косака открыл Федору рассечение над правым глазом. Посовещавшись, врачи сняли Емельяненко с боя и отдали победу японцу. Таким образом, в графе «поражения» у Федора исчез нолик.

В 2005 году Федор аналогичным образом (остановка врачей) взял реванш у Косаки. Правда, они дрались не 17 секунд, а 10 минут.

Август 2004 года, PRIDE

В апреле 2004-го Емельяненко удачно стартовал в Гран-при тяжеловесов PRIDE. На пути к финалу он в первом раунде победил Марка Коулмэна, Кевина Рэнделмана и Наоя Огаву. В поединке с Антонио Ногейрой все решило вновь рассечение. Во время одной из атак Федора соперники стоклунлись головами. После продолжительного совещания бой признали несостоявшимся.

В заключительный день 2004-го Емельяненко победил Ногейру судейским решением и объединил чемпионские пояса PRIDE.

Февраль 2011 года, Strikeforce

Соперником Федора на стадии четвертьфинала стал Антонио Силва. Во втором раунде бразилец организовал Емельяненко одну из самых тяжелых пятиминуток в карьере. Федор выдержал, а его глаз — нет.

Из-за полностью заплывшего правого глаза врачи не пустили Емельяненко в третий раунд. Силва падал в ноги Федору, а в полуфинале был нокаутирован вышедшим на замену Алистару Овериму Дэниэлем Кормье. Он же впоследствии и выиграл Гран-при.

Позже UFC купили Strikeforce, а Скот Кокер через семь лет вновь задействовал старый формат.