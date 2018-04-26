Ещё
Подведет ли Емельяненко глаз? Как Федор проигрывал в Гран-при
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подведет ли Емельяненко глаз? Как Федор проигрывал в Гран-при 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
29 апреля Федор Емельяненко стартует в Гран-при тяжеловесов Bellator четвертьфинальным поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира. В разные годы россиянин уже участвовал в подобных турнирах, но ничем хорошим для Федора это не закончилось. Трижды Емельяненко мешали врач и рассечения. Пока «сломать» систему Федору не удалось. Возможно, удастся с четвертой попытки.
Декабрь 2000 года, Rings King of Kings 2000
22 декабря Федор выиграл судейским решением бразильца Рикардо Арона. В этот же день на стадии 1/16 финала Емельяненко встречался с японцем Цуйоши Косакой. Первым же ударом Косака открыл Федору рассечение над правым глазом. Посовещавшись, врачи сняли Емельяненко с боя и отдали победу японцу. Таким образом, в графе «поражения» у Федора исчез нолик.
В 2005 году Федор аналогичным образом (остановка врачей) взял реванш у Косаки. Правда, они дрались не 17 секунд, а 10 минут.
Август 2004 года, PRIDE
В апреле 2004-го Емельяненко удачно стартовал в Гран-при тяжеловесов PRIDE. На пути к финалу он в первом раунде победил Марка Коулмэна, Кевина Рэнделмана и Наоя Огаву. В поединке с Антонио Ногейрой все решило вновь рассечение. Во время одной из атак Федора соперники стоклунлись головами. После продолжительного совещания бой признали несостоявшимся.
В заключительный день 2004-го Емельяненко победил Ногейру судейским решением и объединил чемпионские пояса PRIDE.
Февраль 2011 года, Strikeforce
Нынешний глава Bellator Скотт Кокер в 2011 году уже проводил аналогичный турнир. Тогда состав участников выглядел следующим образом: Федор Емельяненко, Антонио Силва, Алистар Оверим, Фабрисиу Вердум, Андрей Орловский, Сергей Харитонов, Джож Барнетт и Бретт Роджерс.
Соперником Федора на стадии четвертьфинала стал Антонио Силва. Во втором раунде бразилец организовал Емельяненко одну из самых тяжелых пятиминуток в карьере. Федор выдержал, а его глаз — нет.
Из-за полностью заплывшего правого глаза врачи не пустили Емельяненко в третий раунд. Силва падал в ноги Федору, а в полуфинале был нокаутирован вышедшим на замену Алистару Овериму Дэниэлем Кормье. Он же впоследствии и выиграл Гран-при.
Позже UFC купили Strikeforce, а Скот Кокер через семь лет вновь задействовал старый формат.
SPORT24.ru: последние новости
Пять сломанных конечностей, одна авария и два пояса UFC. Бой Емельяненко – Мир в цифрах Менеджер Нурмагомедова: «Хотим провести бой с Макгрегором в ноябре» Грузинский боец не сдался, рискуя лишиться жизни. Но у него отобрали победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения40
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»255
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение