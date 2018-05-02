Нокаутированный Федором Емельяненко американец рассказал о контракте с Bellator

Американский боец Фрэнк Мир заявил, что его контракт с проводящей бои компанией Bellator рассчитан на четыре поединка, передает ТАСС

"Мой контракт с Bellator рассчитан на четыре боя", — сказал экс-чемпион мира UFC.

О ближайших соперниках бойца смешанных единоборств не сообщается.

В ночь на 29 апреля американец проиграл российскому четырехкратному чемпиону мира Федору Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде поединка. Бой состоялся в Чикаго.

На счету тяжеловеса 29 боев в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел 12 поражений.

Ранее сообщалось, что Мир рассказал о планах на будущее после боя с Емельяненко.