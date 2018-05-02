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Нокаутированный Федором Емельяненко американец рассказал о контракте с Bellator
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Нокаутированный Федором Емельяненко американец рассказал о контракте с Bellator 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец Фрэнк Мир заявил, что его контракт с проводящей бои компанией Bellator рассчитан на четыре поединка, передает ТАСС.
"Мой контракт с Bellator рассчитан на четыре боя", — сказал экс-чемпион мира UFC.
О ближайших соперниках бойца смешанных единоборств не сообщается.
В ночь на 29 апреля американец проиграл российскому четырехкратному чемпиону мира Федору Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде поединка. Бой состоялся в Чикаго.
На счету тяжеловеса 29 боев в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел 12 поражений.
Ранее сообщалось, что Мир рассказал о планах на будущее после боя с Емельяненко.
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