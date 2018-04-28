The Telegraph сообщило о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР

Издание отмечает, что это произошло в Чикаго, где Емельяненко готовится к бою с американским бойцом Фрэнком Миром . Причина, по которой ФБР решила встретиться с российским спортсменом, неизвестна.

«Нет оснований полагать, что у Федора есть проблемы с ФБР. Но никто не говорит ни слова о случившемся…Ни Федор, ни его команда», — пишет The Telegraph.

Комментариев от ФБР также нет.

Бой Емельяненко и Мира пройдет в ночь с 28 на 29 апреля по мск в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе.