The Telegraph сообщило о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР 

Сотрудники ФБР пришли в номер отеля к российскому бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко, пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что это произошло в Чикаго, где Емельяненко готовится к бою с американским бойцом Фрэнком Миром. Причина, по которой ФБР решила встретиться с российским спортсменом, неизвестна.
«Нет оснований полагать, что у Федора есть проблемы с ФБР. Но никто не говорит ни слова о случившемся…Ни Федор, ни его команда», — пишет The Telegraph.
Комментариев от ФБР также нет.
Бой Емельяненко и Мира пройдет в ночь с 28 на 29 апреля по мск в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе.