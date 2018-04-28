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The Telegraph сообщило о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР
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The Telegraph сообщило о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники ФБР пришли в номер отеля к российскому бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко, пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что это произошло в Чикаго, где Емельяненко готовится к бою с американским бойцом Фрэнком Миром. Причина, по которой ФБР решила встретиться с российским спортсменом, неизвестна.
«Нет оснований полагать, что у Федора есть проблемы с ФБР. Но никто не говорит ни слова о случившемся…Ни Федор, ни его команда», — пишет The Telegraph.
Комментариев от ФБР также нет.
Бой Емельяненко и Мира пройдет в ночь с 28 на 29 апреля по мск в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе.
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