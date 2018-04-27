Федор Емельяненко оказался легче Мира

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прошел процедуру взвешивания перед поединком против американца Фрэнка Мира в рамках турнира Bellator 198, сообщает "Советский спорт"

По информации MMA Junkie, Емельяненко перед боем показал вес в 108,8 кг.

Его оппонент Мир оказался тяжелее почти на 10 кг — 118,6 кг.

Емельяненко и Мир сразятся 28 апреля в Чикаго в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Ранее Мир поделился подробностями того, как он узнал о своем сопернике на турнире Bellator, которым станет Емельяненко.