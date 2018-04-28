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Агенты ФБР допросили Федора Емельяненко
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Агенты ФБР допросили Федора Емельяненко 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с российским бойцом Федором Емельяненко за несколько дней до поединка с Фрэнком Миром, утверждает The Telegraph. Допрос проходил в гостиничном номере 41-летнего россиянина.
По данным издания, Емельяненко может быть свидетелем по делу Майкла Коэна — главы компании Affliction Entertainment, которая организовывала бои без правил с 2008 по 2009 год. Емельяненко подписывал с ней контракт по бою с Джошем Барнеттом, но тогда поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга.
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