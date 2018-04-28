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ФБР допросило Емельяненко
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ФБР допросило Емельяненко 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко допросили агенты ФБР, сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на The Telegraph.
Допрос состоялся несколько дней назад в номере отеля, где Емельяненко остановился в преддверии боя с Фрэнком Миром.
>> Федор Емельяненко оказался легче Мира
По данным издания, Емельяненко допрошен в качестве свидетеля по делу главы компании Affliction Entertainment Майкла Коэна. В 2008-2009 годах Емельяненко сотрудничал с ней по вопросам организации боев. В частности, Affliction Entertainment должна была организовать бой российского спортсмена с Джошем Барнеттом, но поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга.
Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром состоится в ночь с 28 на 29 апреля.
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