ФБР допросило Емельяненко

Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко допросили агенты ФБР, сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на The Telegraph.

Допрос состоялся несколько дней назад в номере отеля, где Емельяненко остановился в преддверии боя с Фрэнком Миром.

По данным издания, Емельяненко допрошен в качестве свидетеля по делу главы компании Affliction Entertainment Майкла Коэна. В 2008-2009 годах Емельяненко сотрудничал с ней по вопросам организации боев. В частности, Affliction Entertainment должна была организовать бой российского спортсмена с Джошем Барнеттом, но поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга.

Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром состоится в ночь с 28 на 29 апреля.