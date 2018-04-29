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Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР
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Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР 

Рамблер 1 час назад
Фото: fedoremelianenkoofficial/instagram
Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко заявил, что ФБР не обвиняло его в том, что он российский шпион. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресс», который поинтересовался, как спортсмену удается сохранять позитивный настрой после тяжелой недели — визита ФБР к нему в Чикаго, проблем с таможней проблемы.
«С божьей помощью», — сказал спортсмен, уточнив, что его не обвиняли в том, что он русский шпион.
>> ФБР допросило Емельяненко
Ранее издание The Telegraph предположило, что ФБР допросило Емельяненко в связи с сотрудничеством с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. В 2008–2009 годах у спортсмена был заключен с контракт с данной компанией. Сейчас против одного из руководителей Affliction Entertainment Майкла Коэна, который является адвокатом президента США Дональда Трампа, ведется расследование.
29 апреля Емельяненко в первом раунде боя нокаутом победил американца Фрэнка Мира, который входит в топ-10 лучших бойцов тяжелого веса. Поединок завершился на 48-ой секунде. Россиянин вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где ему предстоит встретиться с Чейлом Сонненом.
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