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Бывший боец MMA Хендерсон назвал Емельяненко легендой
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Бывший боец MMA Хендерсон назвал Емельяненко легендой 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший боец смешанного стиля Дэн Хендерсон рассказал об ожидании боя между россиянином Федором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. Об этом сообщает «Советский спорт».
"С нетерпением жду момента, когда увижу Федора в клетке. Он настоящая легенда нашего спорта", — написал Хендерсон в свое инстаграме.
Встреча против Мира станет для Федора вторым по счету в компании Bellator.
"Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию поединка.
Ранее Емельяненко был вызван в Федеральное бюро расследований США (ФБР) для допроса.
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СМИ сообщили о допросе Федора Емельяненко агентами ФБР Боец Нурмагомедов намерен провести бой с Макрегором и Порье Александр Емельяненко пожелает Федору удачи перед боем с Миром
Комментарии  Ещё 2 источника 
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