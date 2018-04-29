Бывший боец MMA Хендерсон назвал Емельяненко легендой 

Бывший боец смешанного стиля Дэн Хендерсон рассказал об ожидании боя между россиянином Федором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. Об этом сообщает «Советский спорт».
"С нетерпением жду момента, когда увижу Федора в клетке. Он настоящая легенда нашего спорта", — написал Хендерсон в свое инстаграме.
Встреча против Мира станет для Федора вторым по счету в компании Bellator.
"Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию поединка.
Ранее Емельяненко был вызван в Федеральное бюро расследований США (ФБР) для допроса.