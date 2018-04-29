Бывший боец MMA Хендерсон назвал Емельяненко легендой

"С нетерпением жду момента, когда увижу Федора в клетке. Он настоящая легенда нашего спорта", — написал Хендерсон в свое инстаграме.

Встреча против Мира станет для Федора вторым по счету в компании Bellator.