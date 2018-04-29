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Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился
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Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после победы над американцем Фрэнком Миром поблагодарил семью, тренеров и всех, кто смотрел бой, за поддержку.
«Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что многим пришлось рано вставать для того, чтобы посмотреть бой, многие специально приехали в Роузмонт «из России, Сербии, Греции и Америки».
«Слава богу, мы победили», — сказал он.
Напомним, поединок между 41-летним российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и 38-летним американцем Фрэнком Миром продлился всего 48 секунд. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.
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