Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился

Он добавил, что многим пришлось рано вставать для того, чтобы посмотреть бой, многие специально приехали в Роузмонт «из России, Сербии, Греции и Америки».

«Слава богу, мы победили», — сказал он.

Напомним, поединок между 41-летним российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и 38-летним американцем Фрэнком Миром продлился всего 48 секунд. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.