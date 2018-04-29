Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 28 на 29 апреля 

Авиапроисшествие в Жуковском, успех российской сборной по дзюдо и экспресс-победа Федора Емельяненко, ультиматум США в торговой войне, предсказания норвежской писательницы о судьбе России и несколько научных открытий.
Севший в Жуковском без шасси Ил-38 может быть восстановлен — настолько грамотно и профессионально пилот посадил машину, произведенную в СССР в 1968 году.
Кинотеатр «Орион» на северо-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром.
Российские дзюдоисты стали лучшими на чемпионате Европы, завоевав 8 медалей, а россиянин Федор Емельяненко в четвертьфинальном бою за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе за 48 секунд одолел соперника из США и вышел в финал.
СМИ сообщили о предъявленном США торговом ультиматуме Канаде и ЕС, который, по мнению сенатора Пушкова, будет безоговорочно принят в Европе.
Дуэйн «Скала» Джонсон оригинально ответил школьнице на просьбу сопроводить ее на выпускной, а Бриджит Макрон поделилась впечатлениями от общения с Меланьей Трамп.