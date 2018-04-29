ФБР допросило Емельяненко перед его боем в Чикаго 

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был вызван в Федеральное бюро расследований США (ФБР) для допроса перед поединком с американцем Фрэнком Миром. Об этом сообщает «Советский спорт».
Исходя из того, что причина встречи россиянина с представителями ФБР не была установлена, некоторые СМИ выразили свои предположения.
"Ранее Путин посещал бои Федора, который, среди прочего, работал в Министерстве спорта России.
Учитывая, что Федор является влиятельным человеком, а также последние события, происходящие в Сирии, в которых принимают участие Россия и США, это может быть связанно с обеспечением его безопасности", — приводит The Telegraph.
Ранее президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что Емельяненко должен победить Мира.